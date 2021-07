“J’ai l’ambition de faire quelque chose d’important ici à terme”

16/07/2021 à 19h40 CEST

Enzo Zidane débarque en deuxième division française dans le but de retrouver la régularité et les minutes qu’il n’a pas eu dans ses dernières étapes. Après le succès à Almería et au Portugal, il cherche à devenir une figure importante de l’équipe.

Le fils de l’ancien entraîneur du Real Madrid veut redevenir footballeur : “Je veux m’amuser sur le terrain. Profiter. J’ai l’ambition de faire quelque chose d’important ici un jour.. J’espérais trouver un club pour me développer et J’espère que la RAF est ce club“Il a expliqué. Enzo s’est défini comme un joueur qui aime s’associer sur le terrain :” J’aime casser les lignes avec des passes ou créer des compensations. Je suis un joueur d’équipe. Je suis plus passeur, mais j’aime marquer“il ajouta.

Le joueur déjà rodezais a trouvé dans le club la meilleure opportunité pour redevenir important : “Dès que la RAF est venue à moi, je n’ai eu aucun doute et je me suis impliqué.. C’est un club familial avec des valeurs similaires aux miennes”, a-t-il admis.Rodez est une ville que je connais et il est plus facile de s’acclimater” a-t-il déclaré.

Enzo s’est déjà adapté à l’équipe avec laquelle il débutera la saison le 24 juillet : « Le groupe est super, je me sens très bien ici. La RAF est une équipe qui travaille beaucoup avec une idée claire du jeu.. Je suis là pour m’adapter à l’équipe, pour aider le club, apporter mes qualités”, a-t-il déclaré. Les joueurs m’ont tout de suite rassuré. Nous avons fait un stage de 3 jours, il y a une bonne ambiance et le groupe fonctionne bien. Je suis complètement concentré sur mes objectifs avec la RAF. J’ai hâte de jouer au stade Paul Lignon avec le public“, a-t-il conclu.