“J’ai le désir de concourir à nouveau en tant que jeune joueur”

11/05/2021 à 20:24 CEST

Roger Federer, vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem, a déclaré, dans une interview à Uniqlo, une marque de sport japonaise qui le sponsorise depuis 2018, qu’il a le désir d’un jeune joueur de concourir à nouveau.

Le joueur de tennis suisse a déclaré que “2021 sera une année passionnante car la normalité se rapproche de plus en plus, bien que ce soit très dur par le virus “.

Federer, qui a dû subir une opération chirurgicale au genou droit à deux reprises en 2020, s’est dit “très heureux” car son articulation se sent “beaucoup mieux”, même si “la récupération a été très lente”.

Le joueur de tennis suisse était très excité et impatient de jouer à nouveau au tennis: “Je ne peux vraiment plus attendre pour jouer à des jeux”, Il a dit.

“Je suis un joueur plus équilibré. Au fil du temps, j’ai pu ajuster les détails de mon style de jeu, de mon jeu de jambes et de la technologie de mes raquettes qui me permettent de mieux jouer maintenant qu’à l’âge de 20 ans”, a-t-il ajouté. , concernant son évolution en tant que joueur de tennis.

Federer, qui n’a pas révélé exactement quand il reviendra sur les courts, était très excité et avec “l’envie et la mentalité de revenir pour concourir en tant que jeune joueur”.