10/06/2021 à 20:48 CEST

Tatiana Perez

Au milieu de deux semaines de concentration absolue dans le seul objectif d’obtenir une promotion en première division, le capitaine Aday Benítez s’est adressé aux médias pour expliquer le « bon moment & rdquor; Équipe avant le match aller de la finale des barrages à Vallecas (21h). L’expérience de quatre promotions qui ont vécu avec Gérone -la saison 2014-15 ils sont tombés en demi-finale avec Saragosse, le 15-16 en finale contre Huesca, le dernier par un but à la dernière minute contre Elche et le présent reste à voir-, ils l’obligent à fait appel à la prudence mais ne renonce pas à “aller à la mort & rdquor; pour l’obtenir. « Soit on monte, soit on ne vaut rien & rdquor;, il prétendait.

Étant l’une des voix autorisées dans le vestiaire, Aday a assuré que ceux de Francisco se sentent « forts et très branchés & rdquor;. « Nous avons une très bonne dynamique, laissant même une cage inviolée à Almería, mais c’est une finale et tout peut arriver. Ces parties ne se jouent pas, elles se gagnent & rdquor;, a-t-il souligné. De plus, la voie avertissait que Rayo lui semble « l’équipe la plus dangereuse de la catégorie avec beaucoup de poudre à canon jusqu’à & rdquor; et que Gérone “n’est pas du tout un favori & rdquor;.

“C’est un match nul que tout le monde veut voir parce que nous sommes deux équipes, cinquième et sixième, nous sommes forts et nous avons tout joué ces derniers jours”, a-t-il déclaré. Malgré le fait que les hommes d’Iraola « arrivent avec beaucoup de moral et de confiance pour remporter les demi-finales & rdquor ;, il avoue que à Gérone « il y a une énergie différente & rdquor; par rapport au barrage de l’an dernier: « J’ai le sentiment que c’est l’année mais il faut être prudent car nous n’avons encore rien réalisé. Nous sommes courageux et nous devons croire. Il est temps d’oublier le passé & rdquor ;.

Aday, qui met fin à son contrat ce 30 juin, a expliqué qu’il n’a pas encore parlé au club de son renouvellement. Après sept saisons consécutives à Gérone, il a commenté que « si nous retournons en première division, ce sera mieux sinon pire & rdquor ;.