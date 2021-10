J’ai les yeux rouges, dois-je aller chez le médecin ? | La vie

Vous vous réveillez un matin et vous avez les yeux rouges. Ou peut-être les deux. Faut-il aller chez le médecin immédiatement ou vaut-il mieux attendre ? Voyons ce que disent les experts…

L’œil humain est un miracle de la Nature. C’est si parfait qu’en même temps, c’est aussi assez délicat.

Les des yeux rouges ils surviennent parce que les vaisseaux sanguins fins qui parcourent la partie blanche de l’œil, la sclérotique, gonfler ou se dilater. Certains peuvent même casser.

exister plus de 50 causes qui produisent ces yeux rouges. Certains sont bénins et n’ont pas besoin d’être traités, mais d’autres peuvent nous rendre aveugles si nous n’allons pas immédiatement chez le médecin.

Le site Web MedLine Plus, appartenant à la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis, explique les causes des yeux rouges et que faire à ce sujet.

Comme nous le disons, il existe de nombreuses façons de provoquer cette couleur de sang dans le blanc des yeux.

Les principaux sont :

Sécheresse oculaire Trop d’exposition au soleil Poussières ou autres particules dans les yeux Allergies Infection Blessures Rhumes Toux très dure ou forcement Glaucome aigu : Augmentation soudaine de la pression oculaire qui est extrêmement douloureuse et cause de graves problèmes visuels Abrasions cornéennes : Blessures causées par le sable, la poussière , ou l’utilisation excessive de lentilles de contact. Ulcères inflammatoires

Si nous avons un ou les deux yeux rouges, nous devons essayer d’en découvrir la cause. Parfois, c’est évident : quelque chose est entré dans nos yeux, nous avons une allergie, nous avons passé de nombreuses heures à regarder la télévision ou un écran (yeux secs).

D’habitude s’il n’y a pas de douleur oculaire ou de perte de vision, rien ne doit être fait. L’œil retrouvera sa blancheur en quelques jours.

Symptômes médicaux

Lorsque des malaises associés apparaissent, il faut commencer à s’inquiéter.

Si nous souffrons de l’un de ces symptômes, aller chez le médecin de famille ou l’ophtalmologiste :

Les yeux restent rouges pendant plus de 1 ou 2 jours Il y a des douleurs oculaires ou des changements de vision Vous prenez des médicaments pour éclaircir le sang Sentiment d’un corps étranger dans l’œil Haute sensibilité à la lumière Écoulement jaune ou verdâtre d’un ou des deux yeux

Symptômes d’urgence

Il existe d’autres causes qui peuvent être graves.

Si vous souffrez de l’un de ces symptômes, tu dois aller aux urgences immédiatement:

L’œil est rouge à cause d’une blessure pénétrante Des maux de tête apparaissent avec une vision floue ou une confusion Vous commencez à voir des halos autour des lumières Des nausées et des vomissements apparaissent

Dans la grande majorité des cas, il s’agit de symptômes bénins qui n’ont pas besoin d’être traités, ou d’infections comme la classique conjonctivite, ce qui nécessite la prise de médicaments ou de gouttes.