J’ai l’impression d’avoir perdu le titre de champion du monde

Incapable d’aider Lewis Hamilton lors de la finale d’Abou Dhabi, Valtteri Bottas dit que cela « fait mal » que son coéquipier ait perdu le titre contre Max Verstappen.

Hamilton et Verstappen sont entrés dans la course de fin de saison dimanche sur le circuit de Yas Marina à égalité de points.

Cela signifiait que celui qui terminerait devant remporterait le titre du championnat des pilotes. C’était Verstappen.

La voiture de sécurité étant déployée tard dans la course, le directeur de course de la FIA, Michael Masi, a décidé que les voitures doublées ne seraient pas autorisées à se dérouler elles-mêmes avant la reprise de la course.

De manière controversée, il a ensuite décrété que les cinq voitures doublées entre le leader de la course Hamilton et Verstappen, deuxième, pouvaient le faire. Mais seulement ces cinq voitures, pas toutes les huit voitures doublées.

Dans un dernier tour pour la ligne, Verstappen sur des pneus plus frais a dépassé Hamilton pour remporter la course et le titre mondial.

Mercedes a annoncé son intention de faire appel et a jusqu’à jeudi pour déposer les documents.

Bottas, parlant à Sky F1 immédiatement après la course, a été vidé.

« Je n’ai encore vu personne mais je peux le sentir, bien sûr, nous voulions obtenir les deux titres », a-t-il déclaré.

« Obtenir à nouveau les Constructeurs est énorme, mais en même temps, cela fait mal que Lewis n’ait pas obtenu les Pilotes parce que, même pour moi, j’ai l’impression d’avoir perdu le championnat parce qu’il l’a perdu.

« Je me sens vraiment vidé pour lui parce que j’ai l’impression qu’il le méritait, il a pris un excellent départ, une excellente course, puis les choses ont changé comme ça [snaps his fingers to demonstrate].

« Mais c’est le sport, nous savons que c’est comme ça que ça se passe, parfois ça va contre, parfois ça va pour vous, mais aujourd’hui n’était pas notre jour. »

Bottas sautant dans la piscine pendant que son équipe est en route pour le court pic.twitter.com/YRzvJYp59D – F2.Addict (@AddictF2) 12 décembre 2021

La course a non seulement marqué la fin du règne de quatre ans de Hamilton en tant que champion du monde, mais aussi le dernier grand prix de Bottas en tant que pilote Mercedes.

Le Finlandais est parti chez Alfa Romeo pour la saison 2022.

« Il est temps pour quelque chose de nouveau, je suis vraiment fier et reconnaissant de ce que nous avons accompli ensemble », a déclaré Bottas. « Nous avons fait de grandes choses.

« Ce n’était peut-être pas la meilleure course pour la terminer, mais il faut voir la situation dans son ensemble, nous avons remporté cinq constructeurs, avec Lewis, nous avons été le duo de coéquipiers le plus titré de l’histoire de la Formule 1, donc c’est un peu triste de partir, mais bien sûr, je regarderai vers l’avenir.

Bottas était en action pour sa nouvelle équipe sur le circuit de Yas Marina mardi, participant aux essais de pneus Pirelli d’après-saison avec Alfa Romeo.