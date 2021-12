« J’ai l’impression que toute l’émotion que j’ai eue pour ‘The World Ends With You’ a été libérée à travers ce dernier jeu »

Image : Square Enix

Tandis que NEO : Le monde se termine avec vous n’a apparemment pas répondu aux attentes de vente de son éditeur, il y a clairement une base de fans importante autour de la série – et nous avons eu la chance de nous asseoir avec les esprits derrière cet univers captivant pour une interview exclusive.

Nous avons parlé à Tomohiko Hirano (producteur), Tatsuya Kando (directeur de la série) et Hiroyuki Ito (réalisateur) du jeu et de l’avenir de la franchise.

Nintendo Life: L’original The World Ends With You est sorti en 2007/2008 avec beaucoup d’éloges de la part des fans et des critiques. Quelles étaient certaines des raisons du long hiatus entre l’original et la suite, NEO ?

Tomohiko Hirano : Lorsque nous avons sorti le premier titre – The World Ends with You – pour Nintendo DS, nous avons vu de nombreuses demandes pour une suite de la part de nos joueurs, donc un futur épisode de la série était quelque chose que nous avions toujours envisagé. The World Ends with You est quelque peu nerveux, en ce qui concerne les séries de jeux, et pour cette raison, il nous a été difficile de développer aux côtés d’autres titres.

Cependant, l’adaptation animée a servi de point de départ pour ajouter des couches supplémentaires à l’IP, nous avons donc gardé intact le Le monde se termine avec vous : remix final team (qui, comme vous le savez, est sorti sur Nintendo Switch en 2018) et a commencé à développer cette suite, que nous avons pu sortir en juillet 2021.

Le gameplay de NEO: TWEWY emprunte quelques idées à l’entrée DS originale, mais se joue globalement de manière assez différente. Y a-t-il déjà eu des plans précoces pour mettre NEO sur DS ou 3DS en utilisant la formule d’écran tactile du premier jeu ?

Tomohiko Hirano : C’est en fait comme vous l’avez mentionné – il fut un temps où nous avons envisagé de faire une suite à The World Ends with You pour la Nintendo 3DS. Cependant, comme nous n’étions pas en mesure de sécuriser une équipe de développement complète au moment où cela était envisagé, nous avons finalement dû attendre que le moment soit venu et que nous puissions créer la suite.

Quel a été le plus gros défi lorsque j’ai essayé de réinventer le système de combat pour jouer avec une manette standard, au lieu d’un écran tactile ?

Hiroyuki Itô : Notre défi était de trouver un équilibre entre un nouveau schéma de contrôle et la création d’un gameplay addictif qui rend les joueurs accros, sans laisser les joueurs aspirer à un écran tactile. Cela portait l’idée de contrôler les membres du parti simultanément, ce qui n’était possible que via un contrôleur standard avec plusieurs boutons. D’un autre côté, nous avons constaté que ce style de combat créait rapidement un écran de combat très chaotique d’un point de vue visuel, il était donc nécessaire de faire des ajustements constants jusqu’aux étapes finales du développement – pour représenter les Psychs avec une quantité adéquate d’informations, et aussi pour que le mouvement de la caméra paraisse naturel.

La bande originale du jeu original est toujours très appréciée des fans à ce jour et NEO propose également des mélodies inoubliables ! Y a-t-il quelque chose en particulier qui a inspiré Takeharu Ishimoto à prendre la bande originale de NEO dans une direction plus rock et métal que son prédécesseur ?

Tomohiko Hirano : Nous avons demandé au compositeur Takeharu Ishimoto de composer des morceaux qui égaleraient, voire surpasseraient, ceux du titre précédent. Lorsque nous avons évoqué cela avec lui, il a proposé qu’il voulait aller encore plus extrême, c’est ainsi que nous nous sommes retrouvés avec de nombreux morceaux avec des tons rock/métal plus lourds.

Ishimoto-san lui-même a choisi des artistes musicaux qui correspondraient à la nature du titre pour participer aux morceaux et les a contactés directement. J’ai entendu dire que grâce à son travail avec ces musiciens, ils ont pu étendre davantage les concepts et les idées globales sur un certain nombre de pistes.

Dans un monde parfait, comment voudriez-vous que la série The World Ends with You se poursuive ? Avez-vous l’espoir et le rêve de revenir bientôt au Reaper’s Game, ou est-ce la dernière fois que nous verrons Shibuya depuis un moment ?

Tomohiko Hirano : Franchement, rien n’est décidé en ce qui concerne un prochain versement. Cependant, en tant que jeu basé sur une ville réelle, il y a encore de nombreux domaines que nous n’avons toujours pas pu donner vie aux jeux, donc une partie de moi veut le réaliser d’une manière ou d’une autre.

Si les joueurs nous transmettent leur passion pour le jeu, notre société peut décider de nous laisser faire une suite !

Tatsuya Kando : J’ai l’impression que toute l’émotion que j’ai ressentie pour The World Ends with You au cours des quatorze dernières années a été libérée à travers ce dernier jeu, il est donc difficile de penser à ce qui pourrait être ensuite. J’ai donné chaque once de mes efforts avec ce jeu, ce qui est probablement la raison pour laquelle je me sens ainsi.

En entendant les voix de nos fans, j’espère créer encore plus de pensées et d’émotions pour The World Ends with You.

Avez-vous des plans pour un DLC sur toute la ligne? Peut-être un spin-off mettant en vedette notre faucheuse préférée, Shoka ?

Tomohiko Hirano : Semblable à l’exposé sur la suite, actuellement rien n’est décidé pour cela aussi. Cependant, il reste encore beaucoup de place pour approfondir les personnages, nous garderons donc à l’esprit ce que vous avez demandé et le rapporterons à l’équipe.

Nous tenons à remercier Tomohiko Hirano, Tatsuya Kando et Hiroyuki Ito d’avoir pris le temps de nous parler.