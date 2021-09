J’ai monté Morris et Facundo Campazzo, en commençant les Denver Nuggets

Ce devrait être la saison de la consolidation du projet sportif de certains pépites de Denver qui viennent affamés de gloire. Ils semblaient de bons candidats pour le ring l’année dernière, mais la grave blessure de Jamal Murray à la mi-saison a bouleversé tous les plans du Michael Malone, qui ont dû rapidement se réarmer pour signer une saison régulière très digne et quelques playoffs dignes, dans lesquels ils ont battu Portland et succombé sans palliatif à la puissance des Suns. Nikola Jokic C’était encore une fois le grand rempart, mais il était clair que pour aspirer au maximum il fallait un Murray dont le niveau monte généralement aux heures de pointe. J’ai roulé Morris et Facundo Campazzo Ils ont alterné le travail de remplacement et arrivent tous les deux au camp d’entraînement de cette saison avec l’envie de décrocher la position de titulaire.

Alors qu’il accumulait des minutes sur le terrain et assumait le rôle de meneur de jeu, le niveau de Campazzo s’est élevé comme de la mousse, s’affirmant comme un spécialiste défensif depuis la position de base et un complément efficace de Jokic dans le sens du jeu. Le Facu peut marquer de l’extérieur, mais tout ce qui ne lui accorde pas de chevrons en tant que guide d’équipe et responsabilité dans les tâches de rebond et de vol, le sous-utilise. Malone a progressivement compris ce qu’il avait en main et l’Argentin a offert des matchs du plus haut niveau et répercussion dans l’équipe. Cependant, il ne se démarquait pas surtout par le travail discret et efficace de J’ai roulé Morris, un homme avec une grande capacité de marquer et une défense efficace.

Campazzo et Morris, défense et polyvalence au service de l’équipe

PJ Dozier a été relégué au poste d’escorte par ces deux titans, qui auront cette saison la compétition de deux jeunes de la Draft comme ils sont Marcus Howard et Nah’Son Hyland. “Je ne suis pas le type de joueur qui veut imposer ma propriété à l’équipe. Je vais travailler dur pendant la pré-saison parce que je veux être là et je vais essayer de le gagner avec mes efforts et mon travail acharné”, il a dit. J’ai roulé Morris dans nba.com, dans un communiqué dans lequel il montrait la motivation du groupe à faire un pas de plus vers le ring. Pourra Facundo Campazzo élever encore plus votre niveau et être plus protagoniste ? Tenant compte du fait que Jamal Murray a encore des mois pour récupérer, et de ce qu’il faudra pour acquérir un rythme compétitif, le vainqueur de ce duel pour le titre acquerra une énorme prépondérance dans pépites de Denver.