« J’ai oublié d’être ton amant »: William Bell fait sonner un tube de Stax

Le soul man de Memphis, William Bell, faisait la fierté de son label de ville natale Stax en 1968, en particulier de l’autre côté de l’Atlantique. Après avoir atteint le Top 40 britannique avec « A Tribute To A King », sa reconnaissance du grand Otis Redding (qui était décédé quelques mois plus tôt), lui et Judy Clay se sont hissés au 8e rang des charts britanniques avec l’hymne soul « Private Number ».

Ce duo a été un plus grand succès au Royaume-Uni que sur les charts R&B ou pop aux États-Unis. Mais le 21 décembre 1968, Bell est entré dans la liste des soul avec le morceau qui deviendrait son premier succès dans le Top 10 de ce classement, « J’ai oublié d’être ton amant. »

La coupe soul lente et profonde a été écrite par Bell avec le grand claviériste et artiste-producteur Booker T Jones, qui l’a également produit. Le morceau a fait ses débuts à la 33e place des Bestselling Rhythm & Blues Singles en tant que Marvin Gaye a continué son règne avec « I Heard It Through The Grapevine » et la semaine où « Private Number » a grimpé dans le Top 20 britannique.

« I Forgot To Be Your Lover » a atteint la 10e place du classement Soul et, bien qu’elle n’ait atteint que la 45e place du côté pop, c’était une chanson qui allait connaître une renaissance surprenante 18 ans plus tard. Billy Idol l’a refait dans son style pop à saveur rock’n’roll de l’époque sous le nom de « To Be A Lover », et l’a vu grimper au 6e rang du Billboard Hot 100. Cela a amené la composition de Bell & Jones à un plus grand public pop qu’il ne l’a jamais eu la première fois.

Ce n’était en aucun cas la seule nouvelle version de la chanson. Al Kooper l’a enregistré sur son album de 1976 Act Like Nothing’s Wrong, tandis que Robert Cray l’a couvert sur son disque Twenty de 2005, parmi plusieurs autres remakes. Pendant ce temps, dans les trois semaines suivant l’enregistrement avec l’original, Bell et Clay étaient de retour en mode duo dans l’enquête R&B avec « My Baby Specialises ».

