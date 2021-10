“J’ai parlé à Edu” – La signature estivale révèle comment Tottenham a remporté la bataille de transfert d’Arsenal

Emerson Royal a admis qu’Arsenal avait fait un effort pour battre Tottenham à sa signature, mais a révélé pourquoi les Spurs sont devenus les vainqueurs ultimes.

Les deux clubs du nord de Londres ont dépensé de l’argent cet été. Arsenal ont pris la décision consciente d’imprégner leur équipe de la promesse de la jeunesse en signant six premières équipes, toutes âgées de moins de 24 ans.

Arrière droit Emerson aurait correspondu à ce projet de loi, même si le joueur de 22 ans signerait finalement avec ses rivaux amers Tottenham.

Emerson a vu une option dans son contrat déclenchée par Barcelone qui l’a vu signer directement du Real Betis plus tôt dans la fenêtre. Compte tenu de leur lourde dette financière, ce mouvement semblait toujours être dans le but de réaliser un profit rapide.

Et le jour de la date limite de transfert, Tottenham a plongé pour le nouvel international brésilien pour un montant de 25,8 millions de livres sterling.

Maintenant, parlant à ESPN Brésil (via Sport Witness), Emerson a révélé son processus de réflexion derrière l’abandon de Barcelone pour Tottenham.

“J’ai vu ce souhait de Tottenham”, a déclaré Emerson. « J’ai même parlé au réalisateur, il m’a appelé et tout. Et j’ai vu le désir de ce club de m’avoir ici. J’ai dit ‘j’y vais’.

« Je suis rentré chez moi, ma famille était à la maison, je leur ai dit ‘Je pars’. Ma famille me regardait comme « quoi ? » J’ai dit ‘oui, nous sommes ici depuis 20 jours mais allons-y.

« Partons pour un nouveau défi. Tournons la clé dans notre tête, concentrons-nous là-dessus et soyons heureux là-bas. Parce qu’ici, maintenant, maintenant, nous ne pourrons pas être heureux ici. Allons-y parce que je suis sûr que nous serons heureux ».

« C’est ce que nous avons fait. Nous sommes venus ici, je suis très heureux ici, je suis très reconnaissant au fond. Et vouloir être au mieux de ma forme le plus tôt possible pour aider encore plus mon équipe.

Emerson a ensuite admis qu’il avait eu une conversation avec le chef d’Arsenal, Edu. L’avenir d’Hector Bellerin a semblé s’éloigner des Émirats pendant une grande partie de l’été avant de rejoindre le Real Betis en prêt.

Emerson aurait été un remplaçant direct de l’Espagnol sortant, bien que le polyvalent Takehiro Tomiyasu ait finalement été signé à la place.

Cependant, Emerson a laissé entendre que malgré le «désir» d’Arsenal de le signer, c’est Tottenham qui a fait l’approche la plus ferme.

— En fait, j’ai eu une conversation avec Edu, poursuivit Emerson. « J’ai parlé à Edu la même semaine. Et nous avons parlé, il m’a montré le désir du club et autres. Et, bien sûr, j’avais besoin de Barcelone, je ne pouvais rien régler avec qui que ce soit, Barcelone devait traiter de club en club.

“Et c’est là que Barcelone est allé et a trouvé un accord avec Tottenham. J’ai aussi eu l’occasion de parler à Tottenham, au début je n’avais aucun accord verbal avec qui que ce soit.

“C’est à ce moment-là que Barcelone m’a dit qu’ils avaient passé un accord avec Tottenham. J’ai écouté la proposition, pour moi c’était une bonne proposition, pas seulement financière, pour moi c’est ce qui compte le moins. Mais c’était un très bon projet de carrière pour moi. C’est pourquoi j’ai choisi de venir à Tottenham.

Course à 10 buts : Salah ouvre la voie mais l’Egyptien peut-il maintenir sa belle forme ?

La star de Tottenham semble « perdue » dans le système Nuno

Pendant ce temps, le milieu de terrain de Tottenham Dele Alli semble « perdu » dans l’équipe de Tottenham au milieu d’un plan peu clair de Nuno Espirito Santo, a affirmé un expert.

Alli a rebondi avec une performance encourageante contre NS Mura jeudi soir. Cela contrastait fortement avec ses performances précédentes cette saison, ce qui laissait beaucoup à désirer.

Et selon l’ancien arrière latéral des Spurs Alan Hutton, Alli souffre des instructions confuses de son manager.

« Un nouveau manager qui arrive, il travaillait vraiment dur pendant la saison morte. Je pensais que c’était le moment pour lui de briller », a déclaré Hutton à Football Insider.

« De toute évidence, Nuno l’a essayé dans cette position de numéro huit, si vous voulez, en utilisant son athlétisme pour monter et descendre le terrain. Cela regarde juste le moment où il ne sait pas trop où il s’intègre dans cette équipe. »

Ancien homme de Tottenham Ledley King a insisté sur le fait que Nuno devrait jouer All dans le rôle du numéro 10. Nous savons qu’il a une grande énergie, un œil pour le but. C’est sa force », a déclaré l’ancien défenseur à Sky Sports.

LIRE LA SUITE: Paper Talk: coup de marteau pour Liverpool, Tottenham sur la cible de l’ailier