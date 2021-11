J’ai passé des heures à attendre de savoir à quoi ressemble un NFT IRL

La ville de New York a été remplie de NFT cette semaine. Depuis lundi, des centaines, voire des milliers de personnes se sont élancées entre des conférences, des galeries, des lieux de rencontre, des fêtes et d’autres événements réunis pour et par la communauté NFT, généralement entièrement en ligne, pour parler de l’avenir de l’art, faire le buzz sur l’espace et découvrir de nouveaux projets potentiellement explosifs. Le résultat a été un nombre exceptionnel d’heures passées à Times Square, un concert surprise de Strokes et beaucoup de mecs portant du crypto merch.

Pour couronner le tout, un événement en deux parties jeudi appelé Dreamverse, organisé dans la vaste salle de musique Terminal 5. Le lieu est niché entre les concessionnaires automobiles et les magasins de robes de mariée qui bordent inexplicablement le bord ouest de Manhattan sous Central Park. Pendant la majeure partie de l’après-midi, l’événement a transformé le terminal 5 en une galerie d’art numérique, présentant des artistes NFT émergents. Comme Cendrillon, il est redevenu une boîte de nuit le soir, attirant les foules avec une performance phare d’Alesso, un DJ suédois populaire, et ce que les organisateurs de l’événement ont promis serait la «vitrine inaugurale» du NFT de 69 millions de dollars de Beeple.

Un peu comme une galerie d’art normale, sauf remplie de téléviseurs et de mecs portant des sweats à capuche WAGMI

J’ai sauté la majeure partie de la programmation de la semaine, mais je me suis senti obligé de découvrir ce que cela signifiait de voir les débuts dits « autorisés » d’une œuvre que j’ai déjà vue de nombreuses fois en ligne et que je peux télécharger en résolution 21 069 x 21 069 à tout moment. J’aimerais (le fichier est d’une taille de 319 Mo pour le navigateur). J’ai également été, commodément, affecté à la couverture de l’événement après l’avoir mentionné lors d’une réunion cette semaine. Notre rédacteur en chef m’a demandé de faire un compte rendu de la fête, alors je me suis rendu au terminal 5 non pas une mais deux fois pour vérifier. (La galerie et la fête / le dévoilement qui ont suivi ont été séparés par un intervalle de 4 heures, au cours duquel j’ai mangé un burrito et regardé des vidéos YouTube dans le bureau de The Verge.)

La galerie elle-même ressemblait beaucoup à une galerie d’art normale, sauf qu’elle était remplie de téléviseurs et de mecs portant des sweats à capuche WAGMI. Pour toutes les discussions autour de ce que signifient les NFT pour l’art, il s’avère qu’ils signifient très peu jusqu’à présent pour l’exposition de l’art au public. Des dizaines de pièces étaient exposées autour de la salle, tournant dans et hors des nombreux téléviseurs qui avaient été montés dans tout l’espace pour présenter les œuvres entièrement numériques. Certains étaient animés ; certains étaient encore. Mais surtout, c’était un espace pour présenter un style d’art populaire en ligne – brillant, avec une touche de science-fiction et un élément grotesque occasionnel – mais qui n’apparaîtrait pas dans une galerie traditionnelle.

Au centre de la galerie Dreamverse se trouvait une série de téléviseurs montés sur des tubes de lumière aux couleurs changeantes.

L’événement a été organisé par Metapurse, le groupe à l’origine de l’acquisition pour 69 millions de dollars d’un Beeple NFT en mars, et l’art qu’ils ont organisé ressemblait en grande partie à des œuvres qui pourraient vivre dans le même monde que Beeple. Une pièce, de Pussy Riot, montrait un hybride homme/cochon rampant vers une tombe avec une grande ouverture vaginale. Une autre œuvre montrait une figure dans un masque de Guy Fawkes tenant un bitcoin brillant. Les œuvres étaient étiquetées avec des codes QR, qui semblaient tous diriger vers des comptes Twitter plutôt que vers une adresse blockchain ou un marché NFT.

Tout le monde pensait que tout le monde était plus dans les NFT qu’eux

Le lieu contenait trois étages de cela – une série occasionnelle de téléviseurs, des tubes de lumière rougeoyants pour la décoration et une installation VR en un seul endroit, dans laquelle vous pouviez vous promener dans une galerie NFT virtuelle à l’intérieur de cette véritable galerie NFT – plus un espace sur le toit où, notamment, il y avait la lumière du soleil, et il était permis de fumer.

Quand je me suis promené sur le toit, j’ai trouvé un groupe de personnes entassées autour d’un homme tenant ce qui semblait être un jeu de cartes de tarot. Les gens restaient bouche bée et les caméras s’avançaient alors qu’il montrait une seule carte dans le cadre de ce que je supposais être une sorte de tour de magie.

« Savez-vous qui est ce type ? » a demandé un homme à côté de moi. Aucun de nous ne savait qui il était. Il s’est avéré être Twobadour, l’un des gérants de Metapurse et une figure centrale de l’événement.

Il y a eu beaucoup de petites confusions comme celle-ci. Tant de personnes à qui j’ai parlé m’ont dit qu’elles s’intéressaient aux NFT, mais elles n’étaient pas aussi intéressées que les autres personnes là-bas – ou, du moins, les démons NFT que nous imaginions tous être autour de nous. Ces galeristes ne détenaient pas les Blue Chip NFT. Ils ne pouvaient pas reconnaître Twobadour ou Metakovan, les deux chefs de Metapurse. (Bien qu’une file de plusieurs dizaines de personnes se soit formée à un moment donné pour prendre des selfies avec Beeple, qui était soigneusement vêtu d’un pull bleu sur un oxford blanc.)

Une personne à qui j’ai parlé, qui m’a dit qu’il était plus intéressé par Bitcoin que par les NFT, a dit qu’il était sceptique quant à la valeur des NFT, mais est venu parce qu’il voulait voir à quoi ressemblait une galerie d’art numérique. Alors que je partais, il m’a suivi pour faire une suggestion pour mon article, m’implorant de « mettre quelque chose sur les nouveaux vêtements de l’empereur ».

« C’est fou, mon frère, nous vivons dans un putain de jeu vidéo. »

Quand je suis revenu vers 20 heures pour la fête et le dévoilement de Beeple, de nombreuses expositions d’art avaient disparu et la salle était pleine à craquer. Il y avait un groupe de gars en sweats à capuche Bored Ape Yacht Club, quelqu’un se promenant dans une combinaison spatiale et un nombre démesuré de femmes portant des bérets.

Un gars portant un sweat à capuche Bored Ape m’a dit que l’événement Dreamverse était trop cher, et une autre fête NFT était plus pop. Il ne possédait pas de singe, mais il a été invité en tant que plus-un à la soirée Bored Ape la nuit précédente, où Aziz Ansari est monté sur scène pour présenter une performance de Beck. Après cela, Chris Rock est monté sur scène pour présenter une performance de The Strokes. Ah, je pense, donc ces gens possèdent des centaines de milliers de dollars de NFT qu’ils refusent de vendre et peuvent voir mon groupe préféré jouer gratuitement ? Si jolie.

Le DJ d’ouverture, PLS&TY, joue pour la salle qui n’est pas encore comble.

Un autre gars dans un sweat à capuche Bored Ape (qui possède un singe mutant mais pas un singe proprement dit) m’a dit qu’il avait reçu un billet gratuit pour Dreamverse par un gars qu’il venait de rencontrer et qui ne pouvait pas le faire. Il s’agit de l’élément communautaire NFT, a-t-il déclaré. Lui et le donateur de billets avaient passé la nuit précédente dans une chasse au trésor à travers la ville qui était en quelque sorte liée à un personnage pseudonyme de la NFT nommé Wagmi-san.

« C’est fou, mon frère, nous vivons dans un putain de jeu vidéo », m’a-t-il crié.

Malheureusement pour moi, un journaliste qui était venu principalement pour rapporter en personne à quoi ressemblaient les œuvres de Beeple, le NFT n’était pas encore exposé à ce stade. Beeple lui-même traînait dans un coin avec de la bière et discutait avec des gens, alors j’ai pensé que je dirais bonjour. Je lui avais parlé plus tôt cette année, et j’ai pensé que je devrais obtenir un devis pour cet article – mais un videur m’a repoussé quand je me suis trop approché. Beeple est parti quelques instants plus tard.

Finalement, un DJ d’ouverture est sorti et a joué pendant un moment. Puis il est parti, et un tas de remix de Kanye ont joué pendant un moment. Le Beeple n’était toujours pas exposé.

Quelque temps après, je me suis retrouvé dans une conversation avec un artiste et un employé d’un important échange NFT. Ils m’ont demandé mes sentiments honnêtes à propos des TVN. J’ai hésité avant de répondre.

« Nous ne serons pas offensés », a déclaré l’artiste.

J’ai dit que c’est fascinant de voir combien de communautés dynamiques se sont formées autour d’eux et que j’aime la façon dont ils dirigent de l’argent vers les artistes. J’ai également dit que je pense que les TVN sont un système pyramidal.

L’artiste s’est offusqué. L’autre personne a dit que la blockchain est éternelle et que cela imprègne la valeur.

En attendant de découvrir « une structure physique et numérique hybride sur mesure de trois étages »

Finalement, la musique s’est arrêtée, les lumières se sont allumées et un maître de cérémonie est monté sur scène. Il portait une veste fleurie et tenait un gros marteau qu’il n’a jamais utilisé. Il a dit au public qu’ils devaient télécharger une application pour que nous puissions tous participer à une expérience AR commune. « N’activez pas l’application. Il suffit de le télécharger. S’il vous plaît », a-t-il plaidé.

Les gens ont commencé à chanter pour Alesso. Il a dit qu’ils devaient attendre et s’il vous plaît télécharger l’application.

À ce stade, le Beeple n’était toujours pas apparu. Il était 23h30 et le terminal 5 est très loin de chez moi. Je voulais me coucher, mais j’étais aussi curieux de savoir comment ils allaient faire ressortir le Beeple puisque la présentation promise par Dreamverse – « une structure physique et numérique hybride sur mesure de trois étages » – sonnait élaboré et impressionnant, et il y avait aucune structure physique et numérique hybride élaborée et impressionnante de trois étages en vue.

Il s’est avéré que ce travail exquis de relations publiques n’était que le code d’un écran. L’écran, qui a été derrière les DJ de la première partie toute la nuit, a commencé à clignoter – le maître de cérémonie a émis un avertissement de crise sans conviction – et finalement, le Beeple est apparu étiré sur l’écran. Une courte animation jouée, zoomant sur le Beeple, panoramique, zoom arrière, panoramique, zoom avant, montrant les détails puis l’agrégat, en répétant. Cela dure quelques minutes. Puis l’écran est devenu noir et les gens ont applaudi.

Le Beeple de 69 millions de dollars, vu de l’arrière de la salle, sous un angle, car qui savait que cette chose ne serait exposée que quelques minutes ? Une vue partiellement agrandie de l’œuvre d’art est montrée ci-dessus.

Metakovan est monté sur scène et a dit quelques mots. « Merci beaucoup, les gars. Rendez-vous dans le métavers.

Alesso est venu. Les gens ont applaudi.

J’étais prêt à partir, mais pour remplir mes obligations professionnelles, je devais comprendre en quoi consistait l’application AR. Tout le monde autour de moi avait sorti son téléphone, mais ils enregistraient tous une vidéo des débuts de Beeple – personne n’utilisait réellement l’application.

Ma propre connexion Internet avait été trop lente pour télécharger l’application à temps, alors j’ai demandé au gars à côté de moi comment c’était. Il n’arrivait pas non plus à faire fonctionner l’application. Je suis parti.

Photographie de Jacob Kastrenakes / The Verge