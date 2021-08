“J’ai passé un peu deux ans… à ne vouloir de rien”

10/08/2021 à 19h05 CEST

Junior Firpo est un nouveau joueur pour Leeds United de Marcelo Bielsa et, par extension, pour la Premier League. La partie espagnole, arrivée de Barcelone en échange de 15 millions d’euros, a accordé une interview à DAZN, présentée ce mardi, dans laquelle il revenait sur son passage en tant que Blaugrana et son avenir en Angleterre., avouant que “deux ans ont passé un peu… sans rien vouloir”.

Firpo a souligné qu’il avait peut-être eu très jeune l’opportunité de signer pour un club comme le Barça et, en partant, Il a été étonné des différentes façons de travailler des deux clubs. “Je suis ici depuis deux semaines et j’ai vu plus de vidéos individuelles qu’en deux ans au Barça. Ils vous expliquent comment ils veulent que vous jouiez et ce qu’ils veulent que vous fassiez. Ils vous ont étudié pour vous dire comment vous devez vous comporter dans chaque action”.

Le déjà ex-joueur de Barcelone s’est complètement ouvert lors de l’interview et Il a avoué que ses deux années à Barcelone n’ont pas été bonnes et qu’il n’est plus un vrai fan de football, quelque chose qui a peut-être fait des ravages sur lui et qu’il espère récupérer dans sa nouvelle étape en tant que joueur de Leeds United.

“Dans le football, j’ai été un peu sans rien vouloir. Sans gagner pour jouer, sans vouloir m’amuser comme je me suis toujours amusé. Ce que j’ai toujours cherché à jouer au football, c’est m’amuser, mais je ne suis pas vraiment passionné par le football. Je ne suis pas passionné par le football. Je ne regarde pas le football. Je préfère faire beaucoup d’autres choses que regarder le football. Quand je joue, je quitte ma vie, mais parce que je suis très compétitif, mais alors je n’aime pas le voir. M’ennuie& rdquor ;.