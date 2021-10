« J’ai pensé au suicide quand la Juventus est tombée »

14/10/2021 à 20:23 CEST

Luciano Moggi, qui était le président de la Juventus lorsqu’il a clarifié l’affaire « Calciopoli », a rompu son silence sur la question des années après l’incident.

Rappelons que « Calciopoli » est le nom donné au scandale sportif qui a éclaté en Italie lors de la saison 2004-05 et à travers lequel plusieurs clubs du championnat italien, dont AC Milan, Fiorentina, Lazio et surtout Juventus exercé des influences d’arbitrage basées sur des interceptions téléphoniques dans le but de générer avantages dans les résultats des matchs en désignant des arbitres « flatteurs ».

Après le scandale, les deux Luciano Moggi Quoi Image de balise Antonio Giraudo ils ont été reconnus coupables dont Moggi a maintenant parlé, plus de 15 ans plus tard : « J’ai pensé au suicide dans les premiers jours après la nouvelle. Seule la foi en Dieu m’a sauvé », a déclaré l’ancien président de la Juventus dans un documentaire Netflix intitulé « Bad Sport ». « Je suis devenu la cible de tous. Le système n’existait pas, mais seulement je devais payer », a-t-il ajouté.

Moggi a également commenté ce qu’il avait ressenti les jours précédents : « J’avais honte de marcher dans les rues et à ce moment-là, j’ai pensé à beaucoup de choses, y compris au suicide, surtout les premiers jours après l’actualité et le grand tollé médiatique que l’actualité a capté. »

Finalement ni Moggi ni Giraudo, reconnu coupable de « Calciopoli », ils ont finalement purgé des peines de prison, bien qu’ils aient été interdits à vie de participer à une équipe de football italienne.