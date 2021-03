Le président du groupe municipal de PP à Barcelone, Josep Bou, n’exclut pas quitter le PP à la fin de cette législature, comme expliqué dans une interview à Betevé. De plus, il a ajouté qu’il n’aurait aucun problème à être candidat en 2023 de Vox, depuis que vous voyez « candidat de tout parti constitutionnaliste«Comme il l’a expliqué, plusieurs personnes du groupe municipal ne voulaient pas qu’il continue.

Bou a expliqué que sa relation avec le parti est très positive et qu’au début n’a pas l’intention de démissionner, Je ne le ferais que si vous pensez que vous perdez votre temps. En référence au deuxième conseiller que les populaires ont au conseil municipal, Oscar Ramirez, a dit que il n’a aucun rapport. « S’il y a une équipe, il n’y a pas de problème « , a ajouté Bou.

Bou pense que tant dans son parti qu’à Ciudadanos, il y a quelque chose qui n’a pas été bien fait. « J’ai perdu deux ans de ma vie« , a-t-il déclaré interrogé sur l’état du parti à Barcelone.

Conflit entre taxi et Uber

« Uber doit être à Barcelone comme Cabify mais de manière réglementée« , a défendu Bou. De plus, il a pensé qu’interdire son utilisation était une grosse erreur et que cela n’allait pas bien pour personne. Selon lui, il y a certains Uber qui font preuve de plus de professionnalisme que certains chauffeurs de taxi.