J’ai perdu le respect pour eux ⋆ .

L’ancien membre d’Oasis affirme que sa rivalité avec Damon Albarn et son groupe est loin d’être terminée, insistant sur le fait qu’il n’a pas encore « fini » avec Damon depuis que leurs groupes ont commencé la rivalité au plus fort de l’ère Britpop.

Noel Gallagher a insisté sur sa querelle avec Damon Albarn est loin d’être terminé.

L’ancien Oasis l’étoile était furieuse quand Albarn Se brouiller a insisté pour réserver des concerts dans la même ville malgré des affrontements de fans désagréables et Noel, 43 ans, est même intervenu pour demander au groupe de changer d’avis afin d’empêcher un partisan de Blur de se faire «casser la tête avec une bouteille par l’un de nos fans. »

Et dans des scènes supprimées d’un documentaire Britpop pour marquer la sortie du 25e anniversaire d’Oasis «(What’s The Story) Morning Glory?», Noel a réfléchi sur la querelle en disant: «J’ai en quelque sorte perdu le respect pour eux. Les gens disent: « Tout est du passé, laissez-le tranquille » et je ne sais pas – non, je n’en ai pas encore fini avec lui. »

Noel a même affirmé que les deux groupes avaient accepté d’annuler un concert à un moment donné, mais Blur a fait marche arrière et il a déclaré: « Nous n’avons eu aucun problème avec Blur jusqu’à ce qu’ils commencent à déplacer les singles d’avant en arrière, puis à réserver des concerts dans les mêmes villes que nous lorsque nous étions en tournée. »

«Nous avons donc téléphoné à leur direction et leur avons dit: ‘Nous allons organiser ce concert, parce que si l’un de vos fans se fait casser la tête par une bouteille par l’un de nos fans, vous savez…’ et ils ont commencé cette guerre . »

«Alors nous nous sommes dit:« Très bien, nous verrons qui finit en premier à l’hôpital avec une dépression nerveuse, putain de merde »et c’est tout.

Noel avait précédemment affirmé que la guerre entre les deux groupes emblématiques dans les années 90 avait été causée par son frère séparé. Liam Gallagher et Damon se disputant une femme anonyme.

Il a dit: «Liam et Damon chassaient le même oiseau et il y avait beaucoup de cocaïne en cause. C’est de là que le germe est né.

Mais Liam a rapidement rejeté ces affirmations, affirmant que lui et le hitmaker de «Song 2» – qu’il appelait en plaisantant «Dermot Oblong» – avaient toujours été copains, et insistant sur le fait que c’était Noel qui avait commencé la querelle avec sa remarque infâme dans laquelle il souhaitait Damon et son coéquipier Alex James «attraperait le sida et mourrait».

Liam – qui a été enfermé dans une querelle féroce avec Noel depuis la scission d’Oasis en 2009 – a tweeté: « Juste pour mémoire, Dermot et moi ne nous sommes jamais tombés sur une fille ou un garçon, nous avons toujours eu la folie de penser que les choses tournaient mal quand Noel Gallagher le souhaitait. il Dermot a attrapé le SIDA et ne meurs pas le meilleur moment de Rkid (Noel) comme vous étiez LG x. (sic) »

Le hitmaker de «Shockwave» a également nié l’affirmation de Noel selon laquelle «beaucoup de cocaïne était impliquée» dans la dispute, car il insiste sur le fait qu’il n’a jamais consommé de substance illégale tout en passant du temps avec Blur.

Il a ajouté: «Et je n’ai jamais fait de cocaïne avec tout ce que vous avez fait de bleu. Vous et votre sorcière avez besoin de vous améliorer. (sic) »

