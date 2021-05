J’ai perdu l’élection mais j’ai beaucoup appris et je reviendrai ⋆ .

J’ai donc perdu ma première course pour le bureau, et j’ai fait un spectacle hier soir pour expliquer ce qui n’allait pas. Cliquez ici pour m’abonner à notre chaîne YouTube, car je vais toujours faire les dernières nouvelles sur YouTube en premier.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier les gens de partout qui sont venus et ont brandi des pancartes pour moi. Si vous en avez un dans votre jardin, je serai là pour le récupérer cette semaine. La réponse que nous avons reçue a été écrasante et humiliante. Nous avons présenté une menace à l’establishment et ils ont dû sortir les gros canons pour nous arrêter. Voici une vidéo de ce que nous avons affronté à l’extérieur de l’école élémentaire Davis Hill. Un vieil homme blanc raciste qui a sauté du trottoir au moment où il a vu un homme noir marcher dans sa direction, a eu l’audace de dire à l’un de mes partisans que j’étais raciste.

«Je ne vote pas pour les racistes.»

Monsieur, vous en êtes un. Et je ne courtise pas les votes des racistes, donc je suis honoré de ne pas avoir votre vote.

Si cette vidéo n’est pas la métaphore parfaite du parti démocrate, je ne sais pas ce que c’est. Ils fuient littéralement les Noirs, ne les traitent pas comme s’ils étaient utiles pour autre chose que pour les votes, puis ils vous traitent de raciste pour leur opposition.

Voici les résultats non officiels:

Comme vous pouvez le voir, je me suis fait tuer. Mais j’ai vu une injustice qui se passait dans nos écoles, j’ai vu ce que ces monstres ont fait à ma fille en la forçant à s’asseoir dans sa chambre et à avoir la maternelle sur un livre chromé, et j’ai décidé que je devais défendre sa cause et celle des autres enfants. en exécutant. Si vous ne faites que pleurnicher sur le système, plutôt que d’essayer de le changer, alors vous ne voulez pas vraiment que les choses changent. Je ne regrette rien, je me présenterai à nouveau et je postule pour un poste vacant au comité après la démission d’un autre membre.

Beaucoup de gens diraient qu’il n’y a aucun moyen pour quelqu’un comme moi de gagner dans le Massachusetts communiste. Nous n’avons eu aucun non-démocrate dans aucun des 9 à 10 sièges du Congrès depuis 1996. C’est plus de 140 élections consécutives qu’ils ont gagnées. On pourrait penser de temps en temps que quelqu’un avec quelque chose de différent à offrir gagnerait, mais ce n’est tout simplement pas ainsi que le jeu se joue. Le Parti démocrate est une machine gagnante sophistiquée et bien gérée. Et jusqu’à ce que nous commencions à prendre des notes sur la façon dont ils gagnent et que nous décidions d’adopter certaines de leurs stratégies, ils continueront de gagner.

Lors de la dernière élection, 34 des 40 sièges du Sénat de l’État étaient détenus par des démocrates – un quasi-monopole du pouvoir qui leur permet de faire adopter tout ce qu’ils veulent. Mais ils ne se contentent pas d’avoir 85% des sièges dans un État où ils représentent 65% de la population, ils sont donc allés chercher 5 des 6 sièges et en ont remporté 3:

John Velis – Westfield, premier démocrate à occuper ce siège en 25 ans (le républicain est devenu maire de Westfield) Susan Moran – Barnstable et Plymouth (le républicain a pris un nouvel emploi) John Cronin – Fitchburg, a battu le titulaire Dean Tran dans la course la plus proche de l’État

Maintenant, ils en ont 37 sur 40, car 34 ne suffisait pas. C’est ce que font les gagnants. Ils n’arrêtent jamais de gagner. Vous pouvez vous plaindre des démocrates autant que vous le souhaitez, mais tant que vous n’apprendrez pas à gagner comme eux, vous serez toujours un perdant.

Certains suggéreront que Turtleboy est la raison pour laquelle j’ai perdu. J’appelle les gens des mots méchants et j’utilise un langage grossier de temps en temps. Mais ils ne sont pas vraiment offensés par cela, ils sont offensés par le fait que je menace le monopole qu’ils ont sur le pouvoir. Les deux autres challengers ont en gros obtenu le même nombre de voix que moi, et personne ne peut dire qu’ils ont appelé les gens entrejambes des fruits. Ils sont aussi tous les deux parents dans le quartier. Barry est un gars vraiment sympa, mais le problème pour lui était qu’il courait pour les enfants, plutôt que de courir contre quelque chose. Pour cette raison, il a été attaqué et sali par la machine parce qu’il n’a pas «dénoncé ouvertement le parti républicain», ni moi personnellement.

Barry a perdu parce que la machine politique démocrate a amené les gens à se présenter et à voter pour leurs 3 candidats.

C’est ce que j’ai retenu de cette élection. Le parti démocrate ne veut pas perdre quelque chose d’aussi petit que le Holden School Committee parce qu’il veut tout contrôler. Ils savent que si les gens qui les défient commencent à être élus aux comités d’école, ils ne pourront plus faire de lavage de cerveau à vos enfants à l’école. C’est pourquoi le Parti démocratique de l’État, bien financé, et le comité local de la ville démocratique de Holden, se sont mobilisés pour approuver 3 candidats comme ticket, et ont qualifié tous les challengers de «toxiques» pour les enfants.

Ensuite, ils reçoivent de l’aide de personnes qui ne vivent pas en ville:

Ils ont qualifié les gens qui veulent que les écoles d’ouvrir des écoles «Q Anon», ne réalisant pas l’ironie d’accuser les autres de cela tout en jaillissant des théories dérangées du complot.

Lisez simplement les articles sur Page Facebook de Walter Crocket et vous verrez le type de personnes contre lesquelles nous avons été confrontés.

Mais surtout, ils utilisent leurs ressources pour créer des bases de données qui analysent les tendances de vote précédentes, ils identifient les 500 à 1000 personnes les plus susceptibles de voter pour leurs candidats et ils paient pour un appel robotique qui leur indique pour qui voter lors des élections. journée. Ils l’admettent volontiers:

Gagner des élections est une science plus qu’un art. Lauren Salmon-Garrett et Linda Long-Belil ont eu à peu près le même nombre de voix parce que les gens qui ont voté pour l’un votent pour l’autre. On leur a dit de le faire. Ils n’ont pas regardé le débat et ne prêtent pas attention aux réunions. Les gens qui mènent des campagnes pour gagner leur vie le savent. C’est pourquoi «VOTE» était le message principal qui a fait élire Joe Biden en novembre. Ils livrent aux urnes des gens qui ne font normalement pas attention ou ne s’en soucient pas.

Ma plus grande erreur a été de supposer que les problèmes importaient réellement. J’ai trouvé étrange que je sois le seul candidat à tenir des pancartes hier, et bien que nous ayons eu beaucoup de soutien et une présence beaucoup plus visible, nous étions naïfs de penser que cela comptait. Plus de 80% des parents de ce quartier voulaient que les écoles ouvrent, mais le comité scolaire les a gardées fermées. La femme contre laquelle j’ai couru, Asima Silva, a menti lors d’une réunion et a déclaré que 10000 enfants sont morts du COVID dans le Massachusetts, alors qu’en fait ce nombre était de 0.

Cela devrait être disqualifiant pour toute personne normale, mais le fait est que la plupart des gens ne font pas attention et n’ont aucune idée qu’elle a dit cela. Cela n’avait pas d’importance. Tout ce que vous avez à faire est simplement d’amener des personnes apathiques à se présenter le jour de l’élection en les appelant par robot 2 jours avant, en leur disant pour qui voter et vous gagnerez. C’est ainsi que fonctionnent les machines politiques, et elles le font depuis que Tammany Hall a pris le contrôle de New York dans les années 1800.

C’est ce que j’aurais dû faire et c’est ce que je ferai la prochaine fois. Quiconque a regardé le débat sait que Lauren Salmon-Garrett ne savait pas ce qu’était la théorie critique de la race et a déclaré que les enfants étaient «chanceux» de retourner à l’école. Ils savent qu’Asima Silva a eu le culot de dire que les écoles ont ouvert trop tard, après avoir voté pour les garder fermées. Mais le débat n’a pas autant d’importance qu’un appel-robot qui vous indique quand voter et pour qui voter. Donald Trump a obtenu 5 500 votes dans cette ville et j’en ai obtenu 717. Il vous suffit de faire venir quelques-unes de ces 4 800 autres personnes.

En fin de compte, je me suis présenté au comité scolaire parce que je suis un parent inquiet qui était contrarié que ces adultes aient blessé mon enfant. J’ai couru pour les bonnes raisons, mais ce n’est pas suffisant si vous voulez gagner. Je n’aime pas perdre et je n’aime pas pleurnicher. Il existe un moyen scientifique de se faire élire, et je vais trouver comment le faire. Je serai de retour, et en attendant je continuerai à exposer des gens de tout le pays sur ce blog que j’aime beaucoup, et à défendre mes enfants.

