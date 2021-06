J’ai perdu ma foi en Algorand

En tant que propriétaire du Algorand (CCC :ALGO-USD) crypto-monnaie, il est difficile de ne pas laisser mon propre parti pris s’infiltrer dans sa discussion. Je divulgue donc ce fait dès le départ. Mais contrairement à ceux qui ont une participation dans un actif particulier, je ne suis pas forcément optimiste. En effet, vous pourriez même m’appeler baissier parce que je commence à considérer ALGO comme une erreur.

Au moment où j’ai acheté des pièces d’Algorand, c’était en fait une sacrée bonne affaire. Bien sûr, c’est une bête sauvage, tout comme la plupart des crypto-monnaies ou altcoins alternatifs. Et certes, ALGO n’a pas la même provenance que les autres actifs numériques. Cependant, il avait les cinq attributs que je recherche dans les monnaies virtuelles :

Pourquoi j’ai acheté à Algorand

Bien sûr, je suis facétieux. Quand j’ai mordu la balle et acquis des pièces d’Algorand avec mes fonds de spéculation, je faisais exactement cela – spéculer. De plus, j’ai adhéré à la fièvre crypto, ce qui est à la fois troublant et révélateur. Troublant parce que j’ai été victime de la spéculation même contre laquelle je mettais les gens en garde. Révélateur car même quand on sait qu’il ne faut pas jouer avec les cryptos, ce secteur est incroyablement séduisant.

Ma seule excuse ? Selon diverses études, les chercheurs savent depuis longtemps que le stress et les stimuli émotionnels excessifs peuvent avoir un impact négatif sur l’intelligence. En 2011, Psychology Today a révélé que les personnes sous pression émotionnelle peuvent s’attendre à perdre 10 à 15 points de QI.

Mais sérieusement, cela soulève un sujet important à propos de chaque crypto-monnaie. Avec la décentralisation et un accès 24h/24 et 7j/7, il est tout simplement trop facile de se laisser piéger par ce marché potentiellement dangereux.

Algorand et l’économie imparfaite

Bien sûr, ce qui précède représente la dynamique psychologique d’Algorand et des cryptos en général. Parlons des détails. Selon Coinmarketcap.com :

Algorand est un réseau autonome, décentralisé et basé sur la blockchain qui prend en charge un large éventail d’applications. Ces systèmes sont sécurisés, évolutifs et efficaces, toutes des propriétés critiques pour des applications efficaces dans le monde réel. Algorand prendra en charge les calculs qui nécessitent des garanties de performances fiables pour créer de nouvelles formes de confiance.

C’est la dernière phrase qui me fait sourciller. Comme d’autres plates-formes blockchain avancées en plein essor, Algorand utilise un protocole de preuve de participation (POS) et un protocole purement sans autorisation. L’un des principaux avantages du point de vente est que les mineurs n’ont pas nécessairement besoin de la puissance de calcul la plus récente et la plus élevée. Au lieu de cela, POS, comme son nom l’indique, avantage ceux qui ont un plus grand intérêt dans la communauté sous-jacente.

Évidemment, c’est exactement ce que vous voulez voir dans une plate-forme monétaire ou économique décentralisée. Plutôt que le mécanisme de confiance consolidé sous des entités d’autorité, la confiance est plutôt répartie entre plusieurs contributeurs du réseau. Et n’importe qui peut être contributeur du réseau, d’où la décentralisation.

C’est très bien pour le consommateur final. Mais c’est de l’autre côté de l’allée que je dirais que les défenseurs de la blockchain n’ont pas tout à fait abordé. Vous voyez, contribuer à un réseau blockchain n’est pas gratuit. Oui, les protocoles POS sont beaucoup plus respectueux de l’environnement que les protocoles de preuve de travail. Mais ce n’est toujours pas gratuit. Au minimum, les ordinateurs consomment de l’électricité et quelqu’un doit payer la facture.

Ainsi, il doit y avoir quelque chose dedans pour que les contributeurs de la blockchain participent à une communauté particulière. C’est là que je pense fondamentalement qu’Algorand et d’autres cryptos ont un long chemin à parcourir avant de parvenir à une intégration grand public.

Regardez les choses de cette façon : alors que le volume des transactions cryptographiques a augmenté au fil des ans, ils ne sont pas proches de ce que les principales cartes de crédit offrent chaque jour à travers le monde.

Fais attention à ce que tu souhaites

Au départ, la promesse de crypto-monnaies comme Algorand était incroyablement attrayante. Soyez votre propre banque. Lancer une économie numérique durable. Déconnectez-vous des tentacules des institutions traditionnelles.

Voici le problème. Je pense que nous commençons à réaliser que les autorités centralisées, aussi imparfaites soient-elles, offrent des avantages que vous n’obtenez pas des plateformes de blockchain décentralisées.

La clé parmi eux est la question, que diable faites-vous quand quelque chose ne va pas ? Et s’il vous plaît, ne me dites pas que rien ne peut mal tourner dans la blockchain. Avez-vous entendu parler de l’attaque à 51% ? Les humains sont faillibles et donc tout ce que nous créons est nécessairement faillible.

Dans un environnement centralisé – essentiellement, notre paradigme actuel – vous avez un service client à contacter. Ou à un niveau supérieur, vous avez des lois et des agences gouvernementales d’application où vous pouvez demander réparation. Mais dans une plate-forme décentralisée, vous n’avez pas cette capacité.

Zut, dans un monde décentralisé, vous n’avez même pas le luxe de savoir que vous aidez indirectement les gens qui travaillent dur à gagner leur vie. D’un côté, je n’aime pas les millions de dollars que certaines personnes gagnent pour apparemment rien. Mais regardez – ces grandes banques emploient des professions qui remplissent presque toutes les tranches de l’éventail des revenus.

En revanche, impossible de savoir à qui profite un réseau décentralisé. Peut-être que votre participation aide à financer des attaquants qui souhaitent perturber la société. C’est ce que signifie décentralisé : pure amoralité fiscale.

Personnellement, je pense que les gens se réveillent en ce qui concerne les crypto-monnaies. Par conséquent, je ferais très attention à Algorand ou à tout actif numérique, quel que soit mon propriétaire.

