J’ai perdu mon emploi à 55 ans et j’ai lancé ma propre entreprise prospère. Je reçois constamment des SMS d’amis et d’anciens collègues me demandant comment je l’ai fait. Que fais-je?

Je lis votre chronique régulièrement. Je n’ai jamais pensé que je vous contacterais avec mes propres problèmes. Mais je me trompais. J’espère que vous pourrez aider sur la meilleure façon de gérer cette situation.

En 2016, j’ai perdu mon emploi de longue durée. L’entreprise a simplement subi de sérieux changements et mon poste n’était plus nécessaire. Ils ont été formidables avec moi lorsque j’y travaillais et ils m’ont donné une petite indemnité de départ. J’avais 55 ans à l’époque. J’étais plus qu’un peu anxieuse, car je n’étais pas en mesure de prendre ma retraite et j’étais préoccupée par les perspectives de réembauche à cet âge. La bonne nouvelle est que j’étais un épargnant, que je n’avais aucune dette et que je vivais toujours modestement. Le travail de mon mari a porté ses fruits.

Je me suis réveillé tous les matins à 4 heures du matin pour faire des recherches, des recherches, des recherches sur la meilleure façon d’utiliser mes ressources et j’ai fini par démarrer une petite entreprise. Une fois que j’ai commencé, j’ai fait des erreurs et tout gâché, mais j’ai continué à m’éduquer de plus en plus. Il y a eu des moments difficiles qui n’ont pas été faciles à traverser, mais j’étais déterminé et j’ai continué.

Après environ 18 mois, cela fonctionnait! Tout s’est mis en place et le train a finalement commencé à descendre la voie! Maintenant, je me réveille chaque jour et je pense: «Je possède une petite entreprise!» Mon mari a même pris une retraite anticipée pour devenir partenaire avec moi.

Bien que nous ne gagnions pas 1 million de dollars, nous sommes passés à six chiffres au cours des dernières années. Nous gérons notre entreprise à partir d’un bureau à domicile. J’offre un service basé sur mes connaissances de mon emploi précédent que j’ai perdu.

Alors quel est le problème? Plusieurs fois par mois, des amis et d’anciens collègues nous contactent pour nous demander comment eux aussi peuvent se lancer dans ce que nous faisons.

Ceci n’est qu’un exemple de texte auquel je me suis réveillé ce matin:

«Nous envisageons de démarrer notre propre entreprise en tant qu’équipe mari et femme comme vous. Nous voulons en discuter avec vous et apprendre de vos expériences. Quel jour et quelle heure seraient bons pour vous? Tôt le matin ou en fin d’après-midi? Pouvez-vous venir chez nous?

Ces demandes m’envoient sur la lune et en reviennent, et je ne sais pas vraiment pourquoi. J’ai du mal à être un bon être humain et à les aider plutôt qu’à me demander pourquoi je voudrais entraîner mes concurrents à nous retirer les affaires de nous-mêmes. Je compare ces amis et anciens collègues aux enfants de l’école qui marchent droit à la tête de la file d’attente pour aller chercher leur nourriture, sans faire la queue comme nous tous.

Mon mari et moi avons noué des relations partout au pays et localement, mais nous ne vivons pas dans une ville où il y a suffisamment d’affaires pour nous tous.

Quentin, j’espère que vous pourrez m’aider à trier la meilleure façon de refuser ces demandes, ou me dire si je me trompe. Nous prendrons notre retraite dans six ans et nous espérons vendre l’entreprise à ce moment-là.

Profiter de mon deuxième acte (et vouloir qu’il dure)

Vous pouvez envoyer un e-mail à The Moneyist avec toutes les questions financières et éthiques liées au coronavirus à qfottrell@marketwatch.com

Cher deuxième acte,

Votre vie et votre entreprise ne sont un modèle pour personne. Votre chemin est le vôtre. Votre timing était bon pour vous. Vous avez fait vos recherches sur le terrain et cela porte ses fruits. Et vous avez raison: ne sous-estimez jamais votre propre capacité à établir des relations. Tout le monde n’a pas cette compétence.

Ce texte ressemble à un argumentaire de vente agressif: une approche forte avec le sourire. N ° 1: S’ils vous demandent de leur faire une faveur, quelle que soit cette faveur, suggérez-vous de le faire sur leur termes est un non-non. Si ces amis ne veulent pas ou ne peuvent pas quitter leur canapé et venir chez vous ou vous rencontrer près de chez vous, comment espèrent-ils démarrer leur propre entreprise à partir de zéro et aller au-delà pour bâtir leur réputation?

« Les gens insistants ont tendance à savoir qu’ils sont arrogants. Ils s’en moquent.

N ° 2: Les gens agressifs ont tendance à savoir qu’ils sont arrogants. Ils s’en moquent. Ils peuvent avoir besoin que vous acceptiez leurs demandes pour avoir l’assurance que les autres peuvent et se plieront à leur volonté, OU peut-être qu’ils ont simplement l’œil sur leur objectif et que tous les autres sont des serviteurs (avec un «m» minuscule). Vous n’avez pas besoin de vous soucier de leur psychologie, bien sûr, mais vous fais doivent être tout aussi durs et repousser. Si les gens me demandent quoi faire de leur argent, je leur dis: « Je ne recommande même pas les pièces de théâtre de Broadway. »

Et ce sentiment lunaire que vous ressentez lorsque vous recevez ces textes? Ce sont vos limites qui plient et grincent. C’est l’ancien toi et le nouveau toi qui se battent: la culpabilité et le plaisir des gens contre l’autoprotection et l’impossibilité de faire. N’oubliez pas que dire «non» ne fait pas de vous une mauvaise personne. Tu pouvait choisissez un livre et dites: «J’ai lu ceci. Le reste était la chance et le timing. Bonne chance! » Mais je suppose que c’est quelqu’un qui pense ça tu maintenez la clé de théritier le succès ne sera pas si facilement remis à plus tard.

«Vous avez appris une leçon précieuse de ne pas discuter de vos affaires avec d’autres personnes.

Dans le cas où un ami très, très, très proche vous pose la même question, je suggère d’utiliser les mots dans votre lettre à moi: «Je me suis réveillé tous les matins à 4 heures du matin pour rechercher, rechercher, rechercher comment utiliser au mieux mes ressources . Une fois que j’ai commencé, j’ai fait des erreurs et tout gâché, mais j’ai continué à m’éduquer de plus en plus. Il y a eu des moments difficiles qui n’ont pas été faciles à traverser, mais j’étais déterminé et j’ai continué. C’est tout ce que je peux te dire. Bonne chance! » (Parfois, l’indice est, littéralement, dans la question.)

Bien sûr, nous connaissons tous des gens qui refusent de prendre «non» pour une réponse. Cela m’amène au n ° 3: la réponse la plus claire et la plus féroce est souvent pas de réponse. Trouvez ce muscle. C’est celui que vous pouvez exercer encore et encore. Comme un ami me l’a dit un jour lorsque j’ai dû prendre une grande décision financière: «Enlevez l’émotion et les personnalités. Ce sont juste des affaires. C’est ton Entreprise. Vous l’avez nourri et vous y avez travaillé dur. Faites confiance à votre instinct. Protege le. Si votre instinct vous dit non? Alors ne pars pas.

«Faites confiance à votre instinct. Si votre instinct vous dit non? Alors ne pars pas.

Vous avez appris une leçon précieuse ne pas pour discuter de vos affaires avec d’autres personnes. Faites savoir que vous faites ne pas aime parler des affaires lorsque vous n’êtes pas sur l’horloge. Essayez une nouvelle approche des conversations lors de dîners ou de discussions au-dessus de la clôture du jardin avec des amis ou des voisins. S’ils vous posent des questions sur votre entreprise et son évolution, dites-leur: « Bien, merci. » S’ils persistent, dites: « Ma première et dernière règle en affaires est que je ne discute jamais d’affaires avec des amis et je ne mélange jamais affaires et amitié. »

Supprimez ce texte sans répondre. Il y a une puissance dans le silence. Fléchissez ce muscle «sans réponse» et continuez à le fléchir. Cela devient plus facile. Ne soyez pas otage du bouton « Répondre » de votre téléphone et familiarisez-vous avec la possibilité de dire « non ». Après un certain temps, vous en viendrez probablement à en profiter.

