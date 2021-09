« J’ai perdu mon enthousiasme pour la boxe et j’avais besoin d’un changement dans ma vie. Barcelone est ma deuxième maison “

Comme cela s’est produit lors du premier atterrissage du Développeur Matchroom dans la ville de Barcelone, les Hôtel Alimara a accueilli l’un des événements qui ont précédé la grande soirée de boxe de ce week-end dans la capitale catalane, qui se tient à nouveau dans le Palau Olimpic Vall d’Hébron.

Pour lui ‘DAZN ensemble Les principaux combattants qui vont ravir les amateurs du noble art du ring ce samedi ont défilé à l’hôtel Alimara, lors d’une conférence de presse virtuelle à laquelle assistait MD.

Voici les réactions les plus marquantes des boxeurs :

Christophe Lorente

Le champion d’Espagne des poids plume rencontre le Colombien Anuar Salas

Comment ça arrive : «J’ai hâte et je veux atteindre les hautes côtes, le rival fera un combat qui me conviendra, mais c’est le moment idéal pour montrer ma valeur et me faire connaître au monde. Je me battais à 100% “

Kiko Martinez

‘La Sensacion’ Martínez affronte le Hondurien Jayro Durán :

Comment ça arrive : « Je suis très bien arrivé. Je me prépare toujours bien. Je prends soin de moi toute l’année, pas seulement quand je vais au combat. La seule chose qui m’excite dans cette vie, ce sont les combats et mes filles. Je suis très heureux et excité “

La perte injuste de Zelfa Barrett: « Je suis une personne qui dans ma carrière a connu des hauts et des bas, et cela m’a appris à être patient. J’ai dû me battre beaucoup à l’extérieur de ma maison. Quand quelque chose de mal m’arrive, je regarde toujours le positif du mal. Je me sentais à nouveau bien en me battant contre un adversaire plus jeune et plus grand que moi. Eux-mêmes n’étaient pas fiers de la victoire, et cela signifie qu’il se passe quelque chose là-bas “

Rematch possible avec Barrett : «Maintenant, je veux me concentrer sur samedi. Je dois remplir mon engagement samedi au cas où je voudrais le combattre à nouveau. Tout est en bonne voie pour que je gagne à nouveau samedi. Je suis concentré sur ce combat parce que je sais qu’après de grandes choses vont sortir.”

Attitude face au rival samedi: « Je vais sortir me battre calmement. Je sais que c’est un adversaire très fort et qu’il a un grand nombre de KO. Je ne peux pas me négliger, car ce sont des rivaux qui peuvent me sortir du titre de champion du monde “

Marie Romero

Le Murcien défend la couronne du super Français contre la Britannique Amy Timlin

Comment ça arrive: « La préparation s’est très bien passée, avec beaucoup d’enthousiasme. Et ça va être un grand spectacle. Être ici est un rêve. Arriver ici est un rêve. Se battre avec Matchroom, c’est être avec les plus grands et c’est un rêve”

Danger rival : « Je ne vois pas de danger, pour moi c’est une opportunité. Une fois sur le ring, les dangers seront déjà vus “

Favori?: « Je n’ai pas de pression, je suis détendu et je veux monter sur le ring. Je m’entraîne pour me battre et j’ai hâte de la combattre “

Kerman Lejarraga

“El Revolver” de Morga vise le premier titre des super-welters contre le Français Dylan Charrat, après ses débuts à ce poids dans la ville de Barcelone en septembre 2019

Comment ça arrive : « J’ai hâte d’y être. C’était un changement (en référence au changement d’entraîneur et d’équipe), à ​​la fin j’ai perdu l’illusion de la boxe et j’avais besoin d’un changement dans ma vie, j’ai décidé de changer d’entraîneur et d’équipe, avec l’illusion de perdre du poids et de me battre “

Rival: «C’est un défi pour moi de combattre un boxeur comme Dylan. Il est invaincu, il bouge très bien et est une motivation et une illusion. Je l’apprécie vraiment et je l’attends avec impatience “

La présence du public dans les stands : “La vérité est que les gens qui viennent de Bilbao pour me voir et m’encourager avec enthousiasme et enthousiasme sont incroyables, et c’est la motivation qui me manque”

L’importance du combat : « Oui, c’est le plus important. J’ai 34 combats. Il est invaincu et c’est mon combat pour moi”

Barcelone: « Ils me traitent comme à la maison. Ma ville est Bilbao, mais Barcelone est ma deuxième maison et je suis très à l’aise “

Dylan: « Je m’attends à un grand combat. Cela a été un long processus depuis 2019 qui a dû se battre à l’intérieur et à l’extérieur. J’ai un grand respect pour Kerman et j’ai vraiment envie de l’affronter”

Dylan : “Je suis préparé à la fois à un combat tactique et à un combat plus agressif”

Dylan : « Si j’avais plus aimé combattre en France ? Plus ou moins, je m’en fiche. Le ring va être le même et je suis fier de faire partie de cet accord entre Marchchroom et DAZN ».

