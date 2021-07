J’ai perdu toute ma famille à cause du Trumpisme ! Je ne sais pas quoi faire ! 10z viral

in

Salut les Kosaques !

Je n’ai pas écrit de journal intime depuis probablement 4 ou 5 ans. J’avais des problèmes de santé et je cherchais des soins pour des problèmes dentaires liés à ces problèmes. J’ai heureusement trouvé un dentiste incroyable qui m’aide. Yay! Plus aucune douleur! Voici ma folle histoire depuis lors….

Depuis 2016, j’ai eu peu de contacts avec ma famille. Mes parents ont au milieu des années 70 (les baby-boomers) et ont jusqu’à présent gardé leur politique pour eux pendant la majeure partie de ma vie. Je pense qu’ils étaient démocrates quand j’ai commencé à voter en 1988, mais je ne sais pas quand ils ont dévié. Je ne viens pas d’une famille qui parle vraiment de choses, malheureusement.

Ils ne croient plus aux vaccins, et ce sont des gens dont je me souviens qu’ils se sont alignés en 1976 pour le vaccin contre la grippe porcine.

Ils ne regardent que Newsmax, OAN ou Fox. Nous vivons à 3000 miles l’un de l’autre et toutes les conversations ont été essentiellement des diatribes désordonnées de ce qu’ils ont vu sur « leurs » chaînes d’information. “Mes” chaînes d’information (CNN, MSNBC, NPR) disent que tout le monde ment à propos de COVID et que Trump était un président tellement génial et que personne ne lui a accordé de crédit pour les choses incroyables qu’il a faites ! (Je sais je sais!)

Je suis dans la zone crépusculaire d’effing ici. Je ne peux pas les raisonner.

Peu importe ce que je leur envoie qui réfute ce qu’ils croient, ils doublent la mise. Ils commencent à me traiter de menteur ! Ils m’accusent de les traiter de menteurs lorsque je les confronte sur leurs revendications. Ce n’est pas normal! Ils ont été endoctrinés et je suis à bout de nerfs pour savoir comment les atteindre. Ils écoutaient la raison. Ils avaient l’habitude d’entendre au moins les deux côtés d’un argument. Maintenant, ils ont une vision en tunnel.

Ma sœur et son petit ami sont aussi des Trumpers hardcore et nourrissent les délires de mes parents. J’ai envoyé un texto passionné à ma sœur hier pour essayer de faire vacciner mes parents. Sa réponse était juste un GIF Trump (dansant avec cette longue cravate rouge ridicule!) C’était… dérangeant. Ils sont tous partis ! Que puis-je faire? J’ai 51 ans, sans enfants, j’ai un petit ami incroyable, mais j’espérais avoir une bonne relation avec mes parents vieillissants. J’ai juste besoin de conseils. Que fais-je? Merci!

jeudi 22 juillet 2021 · 17:22:05 +00:00 · ArtemisBSG

Salut tout le monde! Merci de m’avoir accueilli de nouveau et les mots gentils. Merci à tous pour les conseils incroyables! Tant de bons commentaires que je ne peux pas répondre à tous pour le moment. Je me suis couché sans espoir et maintenant je sens qu’il y a un peu d’espoir (au moins pour ma santé mentale). Un tel monde dans lequel nous vivons maintenant.

