“J’ai peur du trou derrière”

14/06/2021 à 13:56 CEST

Daniel Guillen

Le double médaillé olympique en taekwondo, Joël Gonzalez, a mis un terme à sa carrière sportive lors d’une cérémonie d’adieu au siège du Comité olympique espagnol (COE) : “Dans la finale olympique, je voulais que le temps s’arrête parce que je ne savais pas si j’allais revivre quelque chose comme ça. Aujourd’hui, je ressens la même chose. J’ai peur de l’écart qui peut être derrière cela”.

Catalan, qui Parmi ses honneurs figurent la médaille d’or à -58 kilos aux Jeux de Londres 2012 et la médaille de bronze à -68 à Rio 2016, a commenté sa grave blessure au début de sa carrière : “A 22 ans, vous pensez que vous êtes invincible. Mais je me suis cassé le genou, j’ai dû arrêter, et arriver aux Jeux presque sans pouvoir courir et sortir avec une médaille de bronze m’a appris que si vous êtes constant et que vous le combattez, les bâtons ne font pas si mal”.

Naturel de Figueres et avec deux médailles d’or mondiales et une d’argent et deux médailles d’or européennes et une de bronze, Joel González a également tenu à rappeler l’importance des remplaçants olympiques : “Ils n’ont pas gagné, mais ils m’ont aidé. Ils se sont battus avec moi pour réaliser un rêve qui était le mien. Sans eux, je n’aurais rien gagné.”.

Appréciation du monde du taekwondo

Joël González, qui n’a pas réussi à obtenir un billet pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020Il était accompagné de sa famille et des présidents du COE et de la Fédération espagnole, Alejandro Blanco et Jesús Castellanos.

Alejandro Blanco a souligné l’importance de sa figure dans le taekwondo espagnol : “Le taekwondo espagnol et mondial ne peut pas se passer de vous. Je vous demande de ne pas le mettre de côté. Cela ne peut pas être un adieu car vous êtes du pur taekwondo. Il n’y a rien que vous n’ayez gagné.”.

Castellanos, pour sa part, a souligné que cet adieu n’est pas la fin : “Il a été deux fois champion d’Europe et du monde et d’or olympique. Cet or était quelque chose de glorieux. Le taekwondo espagnol lui sera toujours redevable. Les dossards électroniques, la vidéo, ont été faits pour lui. Il n’a pas perdu un combat. non c’est une fin. La fédération a la porte ouverte pour vous “.

Le succès aussi du côté professionnel

Le joueur de taekwondo a assuré qu’une fois cette étape terminée, il espère également réussir dans son aspect professionnel : “J’ai beaucoup de cartes sur la table, je dois les découvrir une à une et commencer un nouveau jeu. Je vais essayer de réussir dans ma vie professionnelle comme je l’ai fait dans le sport”.