“J’ai peut-être exagéré avec Bruno Fernandes la saison dernière”

06.08.2021 à 19:20 CEST

La présence de Bruno Fernandes dans le onze d’Ole Gunnar Solskjaer était une constante lors de la dernière campagne, atteindre les limites dans lequel le footballeur a montré des signes visibles de fatigue et, par conséquent, la performance spectaculaire qu’il avait offerte dans la première partie de la saison est tombée. Son entraîneur a reconnu dans une interview à ESPN ce jeudi qu’il avait peut-être abusé du portugais de manière excessive et qu’ils devaient atteindre les derniers mois avec les joueurs les plus frais.

“Nous devons arriver aux mois d’avril et de mai avec les joueurs les plus frais. Nous avons besoin de joueurs avec ce ‘facteur X’ qui peuvent faire la différence. L’année dernière, par exemple, j’ai peut-être exagéré avec Bruno Fernandes, mais c’était parce qu’il était très important pour nous. Ajouter des joueurs supplémentaires, comme le retour de Jesse [Lingard] et l’entrée de Jadon [Sancho] Cela nous donne beaucoup plus de travail », a reconnu le technicien.

Bruno Fernandes a joué un total de 58 matchs pour United en 20-21, laissant à 4 584 minutes. Sa performance a été spectaculaire pendant une grande partie de la saison, mais il a atteint les finales très fatigué. Malgré tout, les Portugais ont terminé la saison avec 28 buts et 17 passes décisives toutes compétitions confondues, un certain nombre de vraies stars.