“J’ai plus de succès en tant qu’actrice mais la musique est ma constante”

MADRID, 4 juin (EUROPA PRESS) –

Chanteuse et actrice Najwa Nimri a lancé ce vendredi 4 juin ‘L’amour’, son nouvel album réalisé avec Josh Tampico, dans lequel il rassemble dix classiques puisés dans le répertoire latino-américain et composés à Cuba, au Mexique ou à Porto Rico.

“J’ai plus de succès en tant qu’actrice qu’en tant que chanteuse, alors j’ai toujours été nourrie par la carrière d’une comédienne plus mais la musique est ma constante, ce que je fais toujours, que ça se passe bien ou mal“, a-t-il souligné dans une interview à Europa Press.

Dans ce sens, Najwa Nimri a reconnu qu’il ne sait pas s’il aime plus chanter ou jouer mais cette musique est quelque chose qu’il fait “tout le temps” et jouer est quelque chose qui vous permet de “gagner plus d’argent”: “Je suis meilleur dans ce domaine.”

Pour l’artiste, qui compte 5 millions de followers sur Instagram, plus de 500 000 sur TikTok et 330 000 sur Twitter, les réseaux sociaux sont “une forme de business”.

“Ils affectent le marché, vous devenez une personne qui peut vendre des choses“L’interprète a pointé du doigt sur les réseaux sociaux, qui a prévenu qu'” ils sont extrêmement dangereux ” mais qu’en même temps ” ils sont inévitables en ce moment “.

En référence au retour des festivals de musique avec le public, le chanteur a déploré qu'”il semble qu’il ne semble toujours pas qu’ils reviennent” et a ajouté que s’ils reviennent ce sera “avec certaines mesures et avec des personnes à distance et assises “. “Plus tard je suppose que l’on reviendra à certaines libertés mais il ne semble pas qu’à court terme le changement soit drastique“, a-t-il ajouté.

“Si l’on dit à toute la population qu’elle ne peut pas s’unir et que soudain elle laisse les gens de la musique s’unir, ce serait une contradiction trop forteCe qui se passe, c’est que la musique live souffre parce qu’ils vivent en live », a expliqué Najwa Nimri.

Plus précisément, il a souligné qu’il s’agit « d’une mesure cohérente si vous êtes dans un système où les foules de personnes ont été interdites ». “C’est une mesure cohérente avec le système dans lequel nous sommes, ils font ce qu’ils font dans tous les domaines“, a précisé.

Pour l’interprète, les aides que le gouvernement a accordées au secteur culturel “ont toujours été peu nombreuses”, alors elle estime qu’en ces moments de crise dus au Covid-19 “elles continueront d’être peu ou moins nombreuses”.

Bien qu’il ait assuré qu’il n’avait pas vu de grandes foules de personnes après la fin de l’état d’alerte, Najwa Nimri s’est mis à la place des jeunes qui se sont rassemblés dans la rue : “Imaginez avoir seize ans et porter toute l’année sans savoir à quoi ressemble le visage de votre professeur et sans voir vos amis, je suppose qu’ils exploseraient à un moment donné“.

En revanche, la chanteuse s’est souvenue du musicien italien Franco Battiato, décédé le 18 mai en Sicile à l’âge de 76 ans. “OMG, c’est vraiment dommage. Nous dansions ‘Je veux te voir danser’ quelques amis quand j’étais en vie“, il a souligné.

‘AMA’, UN DISQUE “NÉ DIRECTEMENT DU CONFINEMENT”

Son nouvel album, ‘Ama’, qui signifie à la fois ‘mère’ en basque et l’impératif ‘amour’ en espagnol, est un projet qui est né “directement du confinement”, lorsque Najwa Nimri s’est souvenue de la chanson que sa mère lui a chantée comme un enfant, ‘Mignonne poupée’.

“L’album entier commence par ‘Muñequita linda’, qui n’est pas forcément mon sujet de prédilection mais c’est le fil conducteur à partir duquel tout commence. C’est une chanson récurrente que j’ai fredonnée toute ma vie et je ne me suis jamais inquiétée d’où elle venait”, a déclaré l’artiste.

Selon ses mots, ce nouveau projet est spécial puisqu’il est “né dans une pandémie”, rappelant les chansons que sa mère lui chantait. “C’est né là-bas et j’ai continué à enregistrer des chansons qui sortaient, mais comme il n’y a pas de temps, nous en avons retiré dix d’un coup, mais ce ne sont pas tout ce que nous avons fait.“, a expliqué.

Dans ce contexte, la chanteuse a rappelé que pendant le confinement elle ne pouvait pas aller en studio et était “à la montagne, avec l’ordinateur”, alors elle s’est mise à chanter et enregistrer les chansons que sa mère lui chantait. “Ce sont des chansons que j’ai fredonnées mille fois mais auxquelles je n’ai pas prêté attention, j’ai commencé à y prêter attention et nous avons commencé à les produire”, a-t-il déclaré.

Dans son nouvel album, Najwa Nimri interprète quelques chansons avec Pablo Alborán, Álvaro Morte, Rusowsky ou Israel Fernández. “Ils ont été incroyablement excitants”, a-t-il souligné à Europa Press à propos des collaborations dans “Ama”.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait des chansons, comme celles incluses dans l’album, qui ne se démodent jamais, l’interprète a répondu avec insistance : “Ceux qui ne sont pas clairs à ce sujet sont vraiment désolés, mais il y a des mélodies qui ne se démodent pas parce qu’elles sont bonnesVous pouvez chanter ces chansons sans que rien ne vous accompagne, vous pouvez les chanter vous-même”.