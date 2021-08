“J’ai pris un risque mais ça s’est bien passé”

28/08/2021

Le à 18:21 CEST

Adrià Léon

Coup sur la table Romain Fenati, qui a réussi à être à nouveau le plus rapide –5/5 ce week-end – pour décrocher la pole position à Silverstone. L’Italien prendra le départ pour la deuxième fois cette saison dans ce qui est de loin son meilleur Grand Prix du parcours. Gabriel Rodrigo et Ricardo Rossi ils vous accompagneront au premier rang.

Le pilote italien, premier des trois séances libres et aussi de la séance qualificative. “En fin de compte, je suis devenu un peu nerveux parce que je n’avais qu’un tour propre, mais tout s’est bien passé. Quelque chose doit encore être amélioré car les rivaux seront également forts demain … si quelque chose est clair pour moi, ce ne sera pas le cas. une course facile”.

Le deuxième sur la grille sera l’espagnol-argentin Gabriel Rodrigo, qui, malgré un départ pas facile samedi, est entré en Q2 avec le meilleur temps de la Q1. “Hier, j’avais de bonnes sensations, mais la chute de ce matin m’a touché. Je n’étais pas à l’aise en FP3 et nous n’avons été écartés que de 17 millièmes. Le pilote Honda a tout de même réussi à renverser la vapeur avec une très bonne séance de qualification. “J’ai réussi à tirer mon épingle du jeu ce matin avec quatre tours en 2.11 dans cette Q2 et c’est un bon sentiment. Nous allons essayer de suivre Romano, mais la vérité est qu’il est à un autre niveau”Gabri a commenté la performance de Fenati à Silverstone.

L’Italien Ricardo Rossi fermera la première ligne. “J’étais un peu confus parce que je ne savais pas comment ça allait se passer. J’ai beaucoup travaillé à la maison cet été et, honnêtement, nous sommes très heureux. Nous sommes rapides, nous avons confiance et nous sommes prêts. Nous manque que peu dans la course pour être avec le groupe, mais on va travailler pour voir ce qu’on peut faire”dit # 54 de Moto3.