J’ai probablement fait la plus grosse erreur de ma carrière à Imola

George Russell tient à compenser ce qu’il a décrit comme «probablement la plus grande erreur de ma carrière», survenue lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne 2020 à Imola.

Assis dans le top 10, Russell a perdu le contrôle de sa Williams derrière la voiture de sécurité et s’est coûté un tir lors d’une première arrivée aux points en Formule 1.

Le champion de F2 2018 n’a pas laissé l’erreur affecter sa forme et a été très impressionnant en faisant ses débuts avec Mercedes à la place de Lewis Hamilton au Grand Prix de Sakhir un mois plus tard.

Néanmoins, Russell voudra sans aucun doute garder de meilleurs souvenirs sur le circuit, une piste qu’il a qualifiée de «fantastique».

«Imola est un circuit fantastique», a-t-il déclaré. «C’est très rapide et il faut vraiment s’engager.

«Il a aussi beaucoup de caractère que les nouvelles pistes manquent parfois, et vous le sentez lorsque vous rebondissez sur les bordures. Je suis très heureux que la piste soit de retour au calendrier cette saison.

«J’ai commis ce qui est probablement la plus grosse erreur de ma carrière à Imola en 2020 en m’écrasant sous la voiture de sécurité. C’est une piste où, si vous faites une erreur, vous êtes éliminé. Mais c’est ce que devrait être la course.

«Je vais essayer de rectifier mon erreur de l’année dernière avec un bon résultat ce week-end.»

Nicholas Latifi, comme Russell, est heureux de revenir à Imola pour une deuxième saison consécutive et le Canadien a déclaré que c’était un circuit qui convenait assez bien à la FW43 de l’année dernière.

«Je suis ravi de prendre la piste à Imola; c’était un circuit qui semblait assez bien convenir à notre voiture l’année dernière et j’ai eu l’un de mes meilleurs résultats de la saison en course », a-t-il déclaré.

«Je suis curieux de voir comment la voiture va performer là-bas, surtout après un week-end de conditions incohérentes à Bahreïn avec le vent. Avoir les trois séances d’essais sera utile, car l’an dernier, nous n’avons eu qu’une seule, donc nous pourrons construire le week-end à partir de là et j’espère que nous pourrons être compétitifs et faire une bonne course.