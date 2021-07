“J’ai pu aller à Hollywood avec Frank Sinatra, mais ça ne s’est pas produit”

“La vie m’a donné plus de coups que la boxe”, avoue-t-il José Luis Pacheco, mieux connu dans l’imaginaire populaire sous le nom ‘Dum Dum’ Pacheco, boxeur qui a d’abord connu la gloire en tant qu’athlète à sa sortie de prison, puis en tant qu’acteur dans quelques films mythiques qui ont connu des succès au box-office et qui a failli arriver aux États-Unis de la main de Frank Sinatra.

PachecoNé en 1949 à Madrid, il a vécu son enfance rue Alejandro Dumas, à proximité de l’ancien Vicente Calderón, dont la construction a poussé sa famille à déménager plus au sud de Madrid, dans le quartier de Carabanchel. La rue faisait partie de son école et aussi de sa peine dans ces années soixante difficiles.

Il est entré dans le groupe de rue “Los Ojos Negros” lorsqu’il était enfant et dans l’une des nombreuses altercations dans lesquelles il a été impliqué, c’est lorsqu’il a menacé le propriétaire d’une boîte de nuit de permettre au groupe Los Dayson de jouer, dont un jeune homme faisait partie. Camilo Blanes, plus tard connu sous le nom Camilo Sesto. “Je n’avais pas beaucoup de relations avec lui mais je sais qu’il m’a remercié pour ce geste. Son frère me l’a dit une fois que nous nous sommes rencontrés”, se souvient-il.

Franco, Jesús Gil, Pedro Carrasco, Perico Fernández, Tony Leblanc, Bruno Lomas, Mickey Rourke et Frank Sinatra sont des personnages particuliers avec lesquels ‘Dum Dum’ Pacheco était lié

A cette époque, avec des bagarres et des vols à l’ordre du jour, il finit par se retrouver en prison, où il coïncidait avec Jésus Gil. “Je suis devenu un bon ami à lui au point qu’il m’a donné une carte de l’Atlético pour aller au stade. En fait, chaque fois que j’allais sur le terrain, je m’asseyais à côté de lui dans la loge.”

Il est sorti de prison parce qu’il a réussi à sauver la vie de Saturnino García Guirao, le curé de la prison. “Cela a permis à Don Leoncio, le réalisateur, de m’accorder ma liberté et de sortir à nouveau dans la rue”, a-t-il déclaré à .. Pacheco, dont la vie intense refait surface avec la réédition du livre “Pisser du sang” (Autsaider División Sesuda), écrit de sa propre main, comme il le souligne.

Quand il est sorti de prison, il a commencé à s’entraîner avec Pampito González au Palacio de Deportes, il trouve refuge dans la boxe et touche la gloire. D’abord en tant qu’amateur, avec 90 victoires en 93 combats, et plus tard en tant que professionnel, avec 109 combats, 73 victoires par KO, 14 aux points et 22 défaites. Son potentiel sur le ring lui a valu le surnom de ‘Dum Dum’Que portait le journaliste ? Julio César Iglesias parce que ses coups étaient aussi puissants que les balles de ce nom, qui sont striées à la pointe et, lorsqu’elles frappent la cible, s’ouvrent et causent plus de dégâts que la normale.

Les victoires lui ont permis de remporter de nombreux championnats espagnols et d’être numéro un en Europe. C’est alors que la renommée et la reconnaissance ont frappé à sa porte. “Je descendais la rue et je n’arrêtais pas de signer des autographes, c’était une chose incroyable”, se souvient-il. Pacheco, qui continue de se vanter de son amitié avec Pedro Carrasco, dont il a été témoin à son mariage avec Rocío Jurado.

“L’une des dernières personnes à avoir vu Pedro vivant, c’est moi”, dit-il. Pacheco, également un très bon ami de Alfredo Evangelista, Urtain, une “personne que nous avons tous appréciée”, et Perico Fernández, dont il avoue qu'”il est mort à cause d’une femme qui lui a rendu la vie amère”.

A la fin des années 70, installé dans le milieu social et avec de nombreux amis du show business, il entre au cinéma. D’abord avec ‘Juventud druggada’ (1977) puis avec six autres films réalisés par des illustres tels que Manuel Summers ou alors Mariano ozores, avec lequel il a fait exploser le box-office dans ‘J’ai fait une Roque III’, avec Andrés Pajares Oui Fernando Esteso.

“Ce sont des films très réussis et, à ce jour, ils continuent d’être vus. En fait, je facture toujours des droits d’auteur”, dit-il. Pacheco, auquel s’est également joint « une très grande amitié » avec Tony leblanc.

“C’était un très bon acteur et une très bonne personne. Parfois on fabriquait des gants au Palais des Sports parce qu’il aimait aussi beaucoup la boxe et devenait même un promoteur de soirées”, raconte-t-il.

À ce moment-là, j’étais déjà mort Franc, qu’il a rencontré en personne et avec qui il a sympathisé idéologiquement. “Vicente Gil, le médecin du Caudillo, qui était aussi mon président à la Fédération de boxe, m’a dit que Franco voulait me rencontrer. Alors je suis allé à El Pardo et là il m’a demandé de porter la casquette de légionnaire chaque fois que je montais sur le ring. Et je l’ai fait depuis.”

46 ans plus tard, Pacheco s’assure que Franc Il l’a “apprécié”, une relation qui à l’époque lui a causé beaucoup d’antipathies et plus quand il a dit que ses idoles étaient le Caudillo, Hernan Cortés Oui Elvis Presley. “Elvis pour être le meilleur chanteur de l’histoire et Hernán Cortés parce que j’ai découvert son histoire dans le livre ‘Le Dieu de la pluie pleure sur le Mexique’, de László Passuth”.

Ce tourbillon de gloire, de boxe et de célébrité a pris fin, dans une large mesure, lorsqu’en 1982, il a subi un grave accident de voiture en revenant d’Almería à Madrid. La récupération a été lente, il a passé un moment sans compétition et puis tout ne serait plus pareil.

A partir de cette époque, il avait un rêve à réaliser. Partir aux États-Unis avec Frank Sinatra. “Alors que j’étais à Marbella, j’ai vu des hommes qui allaient battre Frank Sinatra et je l’ai empêché. Comme ils étaient trois ou quatre, je me suis approché d’eux et avec quelques coups de poing je les ai jetés au sol et l’ai sauvé de l’attaque. “

“Plus tard, en signe de gratitude, lorsqu’il a chanté à Madrid, Frank Sinatra m’a dédié une chanson disant qu’il était un grand homme qui l’avait sauvé. Ils ont parlé de la possibilité d’aller aux États-Unis pour se battre, mais il ne pouvait pas être à cause de l’accident. », avoue-t-il Pacheco, qui prétend avoir appris des langues lorsqu’il voyageait pour concourir. “C’est pourquoi j’ai pu me lier d’amitié avec des gens comme Frank.”

Frank Sinatra Il n’était pas la seule star d’Hollywood à laquelle il était associé. “J’ai aussi rencontré Sean Connery à Puerto Banús”, se souvient-il.

Les trente dernières années ‘Dum Dum’ Pacheco Il les a passés à vivre dans le quartier madrilène d’Hortaleza, où il mène une vie anonyme. Il a occupé différents postes comme chef de la sécurité à la résidence du Premier ministre d’Arabie saoudite à Madrid ou relations publiques dans des discothèques de la Costa de Levante.

Ce qu’il n’oublie pas, ce sont ses grands amis, comme le rockeur Bruno Lomas, et les années dorées où il partageait table et nappe avec des artistes au restaurant italien Alduccio, tout près du Santiago Bernabéu. Là, ils ont partagé des confidences sur la boxe, un sport qui “maintenant n’intéresse plus rien, a perdu son essence”.

Précisément à travers la boxe, il y avait des réjouissances avec Mickey Rourke. « Il avait été boxeur et, quand il était en Espagne, la Fédération m’a appelé pour me dire d’aller le voir boxer à Oviedo. J’ai pris la voiture et nous y sommes restés une semaine. J’ai ri parce qu’il m’a dit qu’après sur le tournage de ‘9 semaines et demie’, Kim Basinger lui a dit qu’elle ne travaillait plus avec lui parce qu’il sentait mauvais.”

Succès, échecs, gloire et enfer. Des montagnes russes d’émotions ont parsemé la vie de ‘Dum Dum’ Pacheco, iconographie populaire du sport espagnol retranscrite dans les pages de ‘Piss blood’, une biographie, pour l’époque, politiquement incorrecte.