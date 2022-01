« J’ai pu maintenir un rythme très élevé »

01/05/2022

Le à 13:39 CET

Joan Barreda (Honda) a remporté la quatrième étape entre Al Qaisumah et Riyad après avoir « maintenu un rythme très élevé tout au long de la journée & rdquor; et il s’est engagé à fond dans la lutte pour la victoire en moto en se classant à 13 minutes et 12 secondes du leader du général, le Britannique Sam sunderland (Gaz Gaz).

« C’était une étape très difficile, avec toutes sortes de terrains. Dans l’ensemble, c’était une bonne journée pour gagner du temps au classement général. Je suis parti de loin et, comme je me sentais fort, j’ai attaqué tout au long de la journée. Je vais bien, j’ai juste une petite tendinite au bras qui me fait un peu la guerre depuis que je suis tombé sur les cailloux le premier jour. Cela m’a causé une petite inflammation mais j’arrive à attaquer », a expliqué Barreda à l’arrivée au camp.

« Dans la dernière partie il y avait beaucoup de navigation, dans une zone de rivières avec beaucoup d’eau j’ai fait une petite erreur qui m’a fait perdre un peu de temps, mais c’était seulement là. J’ai pu maintenir une très bonne rythme élevé tout au long de la journée. La première partie C’était très rapide, avec tous les coureurs qui poussaient beaucoup. Ensuite, nous étions dans une zone de dunes où nous avons également continué à pousser fort & rdquor;, a-t-il souligné le pilote Honda. Sixième au général, à 13 minutes du leader, l’homme de Castellón assure que « l’objectif, bien sûr, est d’obtenir une bonne position dans le rallye, mais vous devez y aller étape par étape & mldr; kilomètre par kilomètre & mldr; Quant au record d’étape, ce serait formidable et la vérité est que 29 victoires, c’est déjà bien plus que ce dont j’avais rêvé.»