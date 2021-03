J’ai quitté Londres pour une vie à la campagne et ce n’était pas ce que j’avais rêvé

je souvenez-vous du moment précis où mon mari et moi avons décidé de quitter Londres.

C’était un dimanche après-midi pluvieux à l’automne 2014. Nous revenions d’un long week-end sans enfants dans les Cotswolds et le béton a commencé à remonter de chaque côté de la M4 alors que nous étions absorbés par la congestion de Londres.

J’ai adoré mon travail, éditer un magazine sur papier glacé des bureaux de Vogue House à Mayfair. J’ai adoré notre maison, une villa victorienne individuelle de quatre chambres près de Kingston-upon-Thames. Mais j’étais fatigué de la masse de gens, fatigué de lutter contre les trajets quotidiens et les longues heures associées à un travail qui nécessitait des remue-méninges pour le petit-déjeuner et des dîners avec les clients. Au cours de nos vingt années à Londres, nous avions vécu sous un DJ de Radio One qui planifiait pour toujours ses listes de lecture, un analyste informatique qui travaillait sur des horaires de travail et qui était récupéré en taxi à 5 heures du matin chaque matin, le moteur en marche et une femme qui se disputait à toute heure du matin. le jour et la nuit avec son partenaire. J’avais besoin de silence et de solitude.

Nous sommes arrivés dans les Cotswolds l’été suivant. La maison était une ancienne maison de gardien sur un vaste domaine. Nous avions des vues des vaches Hereford à l’avant et des moutons Lion Cotswold à l’arrière. Nous étions parfaitement heureux.

Je peux tout à fait comprendre pourquoi les Londoniens ont acheté près de 74000 logements en dehors de la capitale en 2020, le plus haut niveau en quatre ans. Je sympathise avec les acheteurs potentiels qui ont afflué vers Rightmove, provoquant une augmentation de 126% du nombre de personnes à la recherche de propriétés dans le village. C’était moi une fois, bien avant de connaître la réalité de la vie à la campagne. Quand je n’étais pas si aveuglé par tous ses avantages.

LIRE LA SUITE

Même avec mon nouveau trajet aller-retour de trois heures à Londres quatre jours par semaine, je me sentais vraiment content. Nous nous sommes installés, nous nous sommes fait de nouveaux amis avec un mélange passionnant de personnes dont la vie était rafraîchissante et différente de la nôtre – un entraîneur de chevaux de course, des propriétaires fonciers, un pilote, des propriétaires terriens.

Pendant un certain temps, j’ai même réussi à ignorer les grondements sur le groupe WhatsApp du village se plaignant d’une autre réservation de fête Airbnb qui signifiait que les maisons environnantes ont encore peu dormi tout le week-end. Dans le voisinage immédiat de notre maison, il y a une demi-douzaine de locations de vacances qui sont louées presque toute l’année et, bien sûr, plus la maison est grande, plus le groupe est grand, plus il y a de bruit. Nous avons vu des camionnettes mobiles se garer dehors pour des enterrements de vie de jeune fille et des voitures bloquant sans réfléchir les allées partagées. Si vous avez la malchance d’acheter une maison à côté d’une maison, vous ne pouvez pas y faire grand-chose, car les propriétaires ne vivent généralement pas eux-mêmes sur place.

À proximité: être à des kilomètres d’un hôpital est un inconvénient majeur de la vie à la campagne / Daniel Hambury

C’est peut-être au cœur de l’une des plus grandes idées fausses sur la vie à la campagne: que c’est calme.

Tout comme dans n’importe quelle ville ou ville, les gens font encore des travaux de construction, ils restent assis dans leurs jardins à boire, à rire et à jouer de la musique tard dans la nuit, il y a de la circulation, parfois beaucoup, et les véhicules agricoles sont beaucoup plus bruyants que votre course moyenne -autour de. L’été venu, tous ceux qui possèdent une moto semblent descendre sur les Cotswolds en gros convois, idem des voitures anciennes.

Le véhicule que nous aimerions le plus est le taxi local. Nous avons un chauffeur de taxi qui dessert notre village, il doit être réservé une semaine à l’avance et il vous dira à quelle heure il peut venir vous chercher. Parfois, il est 21 heures, parfois 23 heures, mais invariablement, on nous offre un créneau horaire, à prendre ou à laisser. Le prix minimum est de 15 £, même si votre voyage de retour est d’un mile. L’arrêt du bus une fois par heure est à 1,6 km et se termine à 19h30. C’est une réalité cruelle que nous sommes entourés de certains des meilleurs pubs du pays, mais chaque fois que nous les visitons, l’un de nous conduira généralement.

Ensuite, il y a eu les défis personnels qui ont motivé mes réflexions sur la vie idyllique à la campagne. Le directeur de l’école de ma fille, l’un de ces passionnés d’éducation inspirants qui était la principale raison pour laquelle nous avions choisi l’école en premier lieu, a décidé de prendre sa retraite. Son remplaçant était loin de répondre aux normes élevées de son prédécesseur et, un par un, les parents ont commencé à retirer leurs enfants, tout comme nous.

La question était d’aller où? L’école de notre village comptait une trentaine d’élèves et nous pouvions nous y rendre à pied en moins de trois minutes. Mais une brève visite a révélé que cela ne fonctionnerait jamais pour elle. Une école de cette taille signifie que trois groupes d’âge différents partagent une classe et il n’y avait qu’une seule autre fille de six ans dans toute l’école. Et si elle et ma fille ne s’entendaient pas? Sans aucun doute, à Londres, nous aurions eu plus de choix d’écoles plus grandes. Avons-nous simplement troqué un ensemble de problèmes à Londres pour un autre à la campagne?

Peur de la bière: Jade s’est retrouvée dans une maison hantée / Daniel Hambury / Stella Pictures Ltd

L’année suivante, notre plus grave oubli s’est fait connaître. Ma plus jeune fille, maintenant âgée de deux ans, a développé un croup récurrent. Nous étions à 45 minutes en voiture du service des accidents et des urgences le plus proche à Cheltenham. Sa croupe, définie par une toux aboyante et des difficultés respiratoires, attaquait toujours aux petites heures du matin. Après plusieurs attaques, notre médecin généraliste nous a conseillé de ne jamais attendre une ambulance, mais de l’emmener nous-mêmes à l’hôpital. Ce serait plus rapide. Cue quatre ans et des voyages en voiture terrifiants sur des routes de campagne noires à des vitesses auxquelles aucun parent ne veut voyager avec un enfant dans la voiture.

Puis notre charmante voisine âgée a mis sa maison en vente. Un jeune couple a acheté l’endroit et s’est naturellement mis à le moderniser. Il n’avait pas été mis à jour depuis des décennies, y compris le réservoir d’huile. Je me souviens m’être assis dans le jardin un après-midi quand mon plus jeune a crié «quelle est cette odeur?

Quelques jours plus tard, c’était beaucoup plus fort. Ensuite, cela me réveillait la nuit et me donnait des maux de tête. Avance rapide vers une enquête environnementale découvrant qu’une fuite accidentelle avait provoqué une transgression de pétrole sous notre maison. Il faudrait déménager. Pour six mois. Au milieu d’une pandémie mondiale. Mais nous avons dû déménager. La moitié de l’empreinte de notre maison a dû être excavée et tout le sol contaminé enlevé. Les murs intérieurs ont été abattus. L’intérieur de notre maison était méconnaissable.

Nous avons déménagé quatre fois en autant de mois et la deuxième propriété dans laquelle nous avons séjourné était hantée. Oui vraiment. J’ai été tirée de mon sommeil alors que mon nom était crié à haute voix par une voix féminine. Les fenêtres s’ouvrent de leur propre chef. Notre femme de ménage a refusé d’entrer dans la chambre mansardée – parce que «ça ne se sentait pas bien». Les douches se sont ouvertes à 4h30 du matin et, mon mari ne m’a dit qu’après notre départ, une histoire de suicide plutôt horrible se cachait dans son histoire.

Nous avons déménagé quatre fois en autant de mois et la deuxième propriété dans laquelle nous avons séjourné était hantée

Si tout cela ressemble au récit d’une femme malchanceuse, je crains que cela ne puisse pas être écarté aussi facilement. Alors que je commençais à partager des histoires sur les hantises avec des amis locaux, ils m’ont offert leurs propres anecdotes fantomatiques. Pas étonnant vraiment, étant donné l’âge des propriétés dans ce domaine. Cela semble si merveilleusement évident maintenant, mais les propriétés plus anciennes ont des considérations très différentes. Dans ses termes les plus élémentaires, si vous avez une fosse septique, vous devrez contrôler la quantité de toilettes que vos enfants jettent dans le système – ou souffrir de l’indignité d’un plombier arrivant pour tout rincer dans votre jardin, quand ils le bloquent. Oui, cela m’est arrivé aussi.

Ainsi, le rêve rural a évolué. Que souhaitons-nous maintenant? C’est peut-être en fait l’inverse de ce que beaucoup de gens désirent. Une vie où nous sommes à la campagne du lundi au jeudi et ensuite nous déménageons dans une maison de ville de Cheltenham le week-end. Un monde de vente au détail à la mode, d’installations médicales, de théâtres, de restaurants et, comme ma fille aînée l’a dit lorsque je lui ai demandé ce qu’elle voulait vivre dès que le verrouillage le permettrait. «Quelque part, il y a plein de voitures et un immense centre commercial, s’il vous plaît.