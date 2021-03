J’ai reçu une offre du Barça, mais Benfica l’a rejetée « 

15/03/2021 à 19h20 CET

Alberto Teruel

José Gomes est l’un des footballeurs les plus prometteurs à avoir franchi les échelons inférieurs du Benfica. Le haut niveau montré par l’attaquant bissau-guinéen et ses débuts prématurés à l’âge de 17 ans ont poussé le FC Barcelone à s’intéresser à sa signature., mais Benfica a fait tout son possible pour conserver ses jeunes talents.

Malgré les attentes générées dans les catégories inférieures, Zé Gomes a rejoint Cherno More en championnat bulgare. Dans une interview pour le quotidien bulgare Gong, l’attaquant regrette de ne pas avoir pu réussir dans le football portugais, soulignant le manque d’opportunités que Benfica lui a donné et sa signature frustrée par le Barça.

L’attaquant guinéen a évoqué ses premiers pas dans le football portugais. «J’ai commencé au Sporting, mais les choses ne se sont pas bien terminées et j’ai tenté ma chance à Benfica. Je me suis entraîné avec la première équipe et j’ai même reçu une offre du Barça, mais mon club a refusé et ils m’ont dit qu’ils me donneraient des opportunités dans la première équipe. «

Malgré la promesse de l’équipe portugaise, Zé Gomes n’a disputé que 3 matchs pour Benfica, il a donc décidé de tenter sa chance dans une autre équipe. « J’ai attendu mon moment, mais j’ai à peine joué 5 minutes de suite et je n’ai jamais eu les opportunités que j’attendais. Je ne voulais pas continuer à jouer pour la deuxième équipe, alors je me suis retrouvé en prêt en Pologne. Une fois le prêt terminé, ils ne voulaient même pas de moi au Benfica B. «

Ce refus des aigles a forcé la décision finale de l’attaquant, qui a décidé de s’aventurer dans le football bulgare. « Je ne voulais pas rester à Lisbonne et lorsque l’occasion s’est présentée, j’ai décidé de la saisir. Ilian Iliev a parlé avec mon entraîneur, puis m’a contacté. J’ai aimé ses idées, ainsi que le projet Cherno More, alors je lui ai dit «oui» ».

Dans son aventure dans le football bulgare, José Gomes inscrit un but en quatre matches officiels. Cherno More, quant à lui, est actuellement le septième classé de la compétition.