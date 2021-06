J’ai regardé la première de “The Bachelorette” pour que vous n’ayez pas à 10z viral

Au cas où quelqu’un s’en soucierait, la saison 17 de “The Bachelorette” a été diffusée lundi soir. Alors qu’un nombre insensé de personnes aiment regarder l’émission – pourquoi, je ne le saurai jamais – le reste d’entre nous a des goûts beaucoup plus raffinés (voir: HGTV). Quoi qu’il en soit, Bachelor Nation est bruyant et vous êtes obligé d’entrer dans une conversation culturelle sur le spectacle à un moment donné. Dans un effort pour préserver vos cellules cérébrales, voici l’affaire : je vais le regarder pour que vous n’ayez pas à le faire.

L’épisode a commencé comme vous vous en doutez : à moitié vêtu et au Nouveau-Mexique. La bachelorette de cette saison est Katie Thurston, qui était candidate à la saison de “The Bachelor” de Matt James, où elle est devenue célèbre pour s’être présentée avec un jouet sexuel. Thurston a parlé fort de son attitude sexuellement positive pendant la saison de James – et elle n’a pas du tout changé. Après tout, nous sommes en 2021, a déclaré Thurston. Il est temps que les gens se sentent à l’aise avec le sexe.

Thurston était naturellement nerveux. Elle n’est “jamais sortie avec 30 gars à la fois”. Au moins, elle a ça pour elle. Ne vous inquiétez pas, cependant. Thurston a déclaré qu’elle était prête pour l’amour qu’elle mérite et qu’elle “ne s’installera pas”. Si les 30 hommes parmi lesquels elle doit choisir sont une indication de ce qu’elle mérite, ce n’est pas beaucoup. Je vais vous épargner la peine de parcourir toute la liste des prétendants, mais il y avait quelques points forts.

Nous sommes devenus assez familiers dès le départ avec le professeur de mathématiques Connor B., qui était dans la baignoire en train de jouer à Fur Elise sur un ukulélé tout en étant nu. Honnêtement, rien n’explique mieux la nature de la série que ce mélange sauvagement imparfait de divertissement, de classe et de débauche.

Le conférencier motivateur Karl est un autoproclamé « moteur et un shaker ». Dans un moment de vérité, Karl nous a dit que tous les membres de sa famille sont mariés avec des enfants, et il se demande : « Qu’est-ce qui ne va pas avec moi ? Pour commencer, Karl, tu es en compétition avec des dizaines d’hommes dans une émission de téléréalité.

Tre connaît 40 chiffres de pi, Andrew S. joue au football en Autriche et aime simuler les accents britanniques, Cody est directeur des ventes de fermetures éclair et Jeff vit dans un camping-car. Faites votre choix, Katie.

Ensuite, il y a Mike. Propriétaire d’un gymnase et ancien joueur de baseball californien, Mike est le seul concurrent qui se distingue : il est vierge. J’ai hâte de voir comment la sex-positive Katie, qui vient de publier une photo d’elle dans une chemise « sans faux orgasmes » sur Instagram, réagira.

Notre célibataire nerveuse a finalement rencontré ses 30 prétendants, mais non sans aide. Après que l’hôte de longue date Chris Harrison ait été expulsé de la franchise “The Bachelor” en février pour avoir prétendument soutenu un concurrent raciste, les anciennes stars de la série Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe ont rejoint Thurston en tant qu’hôtes invités pour la saison. Heureusement, Adams et Bristowe ont allégé l’ambiance lorsque Katie a été confrontée à la réalité inévitablement douloureuse de rencontrer 30 étrangers obsessionnels à la fois – et il y en avait des étranges.

Aaron remporte le prix de la meilleure phrase d’introduction : “En général, les gens disent que j’ai un bon sourire, et après avoir découvert que vous étiez la Bachelorette, je ne pouvais pas m’empêcher de sourire, alors merci pour cela.” Humilité, cher garçon.

Austin à double oreille percée est “à la recherche du bonheur” et veut “faire de Katie [his] dernière étape.” Pâmoison.

Notre homme Jeff a décidé de contourner la limousine et d’arriver dans sa maison portable, pensant “Katie pourrait être heureuse dans un camping-car ou un palais.” Spoiler: Elle ne l’est pas, surtout quand elle a vu les sous-vêtements sales et les ordures qui tapissaient le sol de son véhicule de mauvais augure.

Cody a apporté à Thurston sa poupée gonflable nommée Sandy qui “le garde au chaud pendant ces nuits froides”. Je ferais une blague, mais à ce stade, j’aime plus Sandy que Katie, alors je serai juste.

Greg, 27 ans, a offert à Thurston un collier de macaronis de spécialité que sa nièce de 3 ans a fait. C’était mignon jusqu’à ce que Katie remercie l’étranger avec un baiser inutilement long. Greg a reçu la rose de première impression pour avoir été assez intelligent pour exploiter sa nièce.

À la fin de la nuit, Katie a renvoyé sept de ses petits amis chez eux : Gabriel, Austin, Brandon, Landon, Jeff, Marcus et Marty. Inutile de dire qu’ils ont été dévastés. Le pauvre Austin n’a même pas pu mettre un pied en avant dans sa quête du bonheur.

Katie « vit le rêve ». De mon côté, j’avais l’impression d’être dans un cauchemar.

Il y a quelque chose à propos d’une pièce de 30 hommes « adultes » avec des chemises si serrées qu’on dirait qu’on les étrangle qui me rend plutôt déprimé. J’ai vu plus de chevilles et de mocassins italiens sur cet écran que je n’en avais jamais vu de toute ma vie, et à ce stade, je prie juste que Mike s’en sorte avec son innocence intacte. Je vous suggère de faire de même.

Haley Strack est stagiaire à The Federalist et étudiante au Hillsdale College en politique et en journalisme.