“J’ai rejeté Madrid comme un geste d’amour pour un club qui m’a beaucoup donné”

27/07/2021 à 16h34 CEST

Jordi Pozo

Massimiliano Allegri a été présenté ce mardi comme Entraîneur de la Juventus de Turin et a reconnu que Le Real Madrid l’a contacté jusqu’à deux fois, la dernière il y a quelques mois. Il a remercié Florentino Pérez pour l’opportunité mais a admis que son amour pour “La Vecchia Signora” était la clé lors de la prise de décision.

“Je dois remercier Madrid et le président (Florentino Pérez) pour l’opportunité qu’ils m’ont donnée. Ensuite, j’ai réfléchi et j’ai choisi la Juventus. C’était un geste d’amour pour un club qui m’a beaucoup donné et celui qui aime s’entraîner », a reconnu l’entraîneur toscan. Allegri était sans équipe au cours des deux dernières saisons et faisait partie des buts du Real Madrid, avant que le club madrilène ne parie sur le retour de Carlo Ancelotti.

L’entraîneur italien a signé un contrat de quatre ans avec la Juventus et à son retour, il a retrouvé certains joueurs qu’il a déjà entraînés, comme Cristiano Ronaldo, avec qui il a déjà parlé et avec qui il a pour la saison suivante. “J’ai parlé avec Cristiano, je lui ai dit que cette année est importante, que je suis heureux de le voir et qu’il a plus de responsabilités par rapport à il y a trois ans”.