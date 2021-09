“J’ai remercié Ferguson pour le retour de Ronaldo”

30/09/2021 à 17h04 CEST

Usain Bolt et Sir Alex Ferguson ont assisté à Old Trafford pour soutenir Manchester United et Cristiano Ronaldo lors du premier match à domicile de Ligue des Champions. Après avoir été battu lors de la première journée de compétition contre les Young Boys, la victoire était pratiquement obligatoire pour Solskjaer.

L’ancien entraîneur et légende de United, Ferguson, était le plus responsable de l’arrivée de l’attaquant portugais à United. Un détail que l’octuple médaillé olympique n’a pas ignoré : “Cristiano Ronaldo a aidé le club et c’était fantastique d’être ici. je suis très content de ton retour“Bolt a expliqué dans Manchester Evening.”Je viens de voir Alex Ferguson et je l’ai remercié d’avoir ramené Ronaldo. Je ne suis pas allé à Old Trafford depuis un moment, donc je suis très heureux d’être ici dans les gradins avec tout le monde qui regarde le match & rdquor;, a conclu l’athlète.

En fait, Cristiano est eLe footballeur le plus influent de l’équipe à son retour à Manchester. Et hier, il a encore justifié sa signature en inscrivant le but vainqueur à la 95e minute du match. Bien que Paco Alcácer ait avancé à Villarreal en seconde période, Telles et Ronaldo ont sauvé le club après la défaite initiale.