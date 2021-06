in

09/06/2021

Le à 13:17 CEST

Daniel Guillen

L’entraîneur de l’AS Rome, José Mourinho, a souligné que ne pas pouvoir jouer la finale de la Coupe Carabao avec Tottenham est une épinette clouée dans The Late Late Show avec James Corden : “J’ai remporté 25 titres et demi dans ma carrière. La moitié est la finale que je n’ai pas jouée avec Tottenham. Une finale est toujours un rêve, mais avoir l’opportunité de gagner un trophée avec un club qui n’en a pas beaucoup était un double rêve..

Les Portugais, qui il a été licencié à Londres et entraînera la Roma lors de la saison 2021/22, a reconnu qu’il avait sur la table les propositions pour diriger le Portugal et l’Angleterre : “Quand j’étais au Real Madrid, ils m’ont proposé d’entraîner le Portugal. Ils m’ont également proposé d’entraîner l’Angleterre quand j’ai quitté Chelsea, mais j’ai réalisé que c’était trop tôt. C’est le genre de travail que je pense que j’apprécierai plus tard.“.

L’ex de Chelsea, du Real Madrid ou de Manchester United a parlé clairement de sa compétitivité et de son envie de gagner : “Quand nous avons remporté la Ligue Europa et la Coupe avec Manchester United, j’ai pensé que l’année suivante, les joueurs que j’avais n’étaient pas assez. Cette saison, les gens ont dit que c’était une excellente saison parce que nous avons terminé deuxième, mais j’ai dit qu’être deuxième est une mauvaise saison “.

La France, favorite de l’Eurocup

Mourinho a également partagé son opinion sur qui peut gagner l’Euro : “L’Angleterre peut gagner l’Euro, mais je vois que la France a une équipe incroyable. A part ça, je ne vois pas d’équipe meilleure que les autres.”.

La Super League, éloignez-vous des fans

Le coach a également donné son avis sur la Super League, un projet dont il était au courant et qu’il ne partageait pas : “Je savais que le projet était en cours et qu’il allait sortir. La façon dont les gens ont réagi était incroyable. Je suis un amoureux du football. J’ai été ému par cette réaction.”.