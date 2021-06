“J’ai remporté 25 trophées et demi” – Jose Mourinho compte la finale de coupe manquée avec Tottenham parmi ses succès de trophée

L’ancien patron de Tottenham, Jose Mourinho, a déclaré qu’il avait remporté “25 trophées et demi” au cours de sa carrière de manager, après avoir été limogé peu de temps avant la finale de la Coupe Carabao la saison dernière contre Manchester City.

Mourinho a remporté 25 titres de champion et coupes au cours d’une illustre carrière de manager avec Porto, Chelsea, l’Inter Milan, le Real Madrid et Manchester United et semblait avoir la chance d’ajouter les Spurs à cette liste en avril.

Mourinho a remporté des titres de champion et des trophées de Ligue des champions avec plusieurs équipes

.

Cependant, son séjour à Tottenham ne s’est pas déroulé comme prévu

Cependant, moins d’une semaine avant le match contre City, Mourinho a été démis de ses fonctions d’entraîneur-chef des Spurs après seulement 17 mois en charge, Ryan Mason supervisant une défaite 1-0 contre l’équipe de Pep Guardiola.

Et en ce qui concerne Mourinho, cela signifie qu’il est justifié d’ajouter à sa récolte de trophées déjà impressionnante.

“James, si vous voulez être proactif, vous pouvez me demander combien de trophées j’ai remportés au cours de ma carrière – 25 ans et demi”, a déclaré le nouveau manager de Roma et expert de talkSPORT Euros dans une interview avec James Corden pour le Sun.

« Qu’est-ce que la moitié ? », a interrogé Corden.

“La mi-temps est la finale que je n’ai pas jouée avec Tottenham”, a-t-il répondu.

« Vous demandez aux gars qui ont joué beaucoup de finales et tout le monde vous dira : « jouer une finale est un rêve » et peu importe que ce soit la première finale ou le numéro 20 ou le numéro 50, une finale est toujours un rêve .

“Une finale à Wembley c’est plus qu’un rêve, j’ai joué le premier sur le nouveau Wembley et à chaque fois que j’y vais, c’est plus qu’un rêve et avoir une chance de gagner un trophée avec un club qui n’en a pas beaucoup bien sûr était un double rêve.

“Je suis le genre de gars qui quand je ferme la porte d’un club, je bouge et je souhaite juste du bien aux gens, mais de façon amusante je dirais que j’ai 25 titres et demi parce que c’est quelque chose qui marque ma carrière qui Ce n’est pas pour jouer une finale que j’ai gagné le droit d’y aller.

Le titre majeur de Mourinho triomphe

Jose Mourinho a fait ses preuves en tant que vainqueur en série au cours de sa carrière de manager.

x3 Premier League

x2 Ligue des Champions

x1 FA Cup

Coupe de la Ligue x4

x3 Liga

x3 Coupe d’Espagne

x2 Série A

X1 Coupe d’Italie

x2 Primeira Liga

x2 Coupe du Portugal

x1 Coupe de l’UEFA

x1 Ligue Europa

