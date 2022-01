« J’ai ressenti quelque chose et j’ai eu de la chance »

02/01/2022 à 16:52 CET

Enes final, l’attaquant de Getafe, a assuré ce dimanche, après avoir marqué le but vainqueur contre le Real Madrid (1-0), qu’il ressentait « quelque chose » avant l’échec de Éder Militao et a ajouté qu’il était « chanceux » d’avoir pu profiter de cette erreur pour marquer le seul but du duel.

A neuf minutes, l’attaquant turc de Getafe a volé le ballon à Militao, qui a fait une terrible erreur qu’il n’a pas gaspillée un je marquer devant Thibaut Courtois. Après le crash, dans des déclarations à Movistar Plus, un je Il a expliqué comment le but a été joué et était très heureux de la victoire.

« Comme tous les attaquants, parfois, vous ressentez quelque chose, vous le voyez, et j’ai eu de la chance que cela se soit bien passé. Nous sommes juste heureux, nous n’avons pas eu le temps de parler, mais nous sommes très heureux. Une journée avec beaucoup de travail et d’enthousiasme et nous avons gagné les trois points », a-t-il déclaré.

De plus, il a expliqué quelle était la tactique de Quique Sanchez Flores vaincre le Real Madrid : « Être un bloc fort, comme toujours, être calme avec le ballon et mourir sur le terrain », a-t-il déclaré.

« Nous avons travaillé de nombreuses semaines avec beaucoup de pression. Petit à petit, nous avons gagné en confiance, nous avons gagné en libération et nous sommes très à l’aise. C’est important », a-t-il conclu.