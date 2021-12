J’ai ressenti une faim extrême après la récupération d’un trouble de l’alimentation

En mai 2021, j’avais retrouvé mon poids (Photo : Isabella Miller)

Quand j’avais 16 ans, J’ai fait mon premier régime.

C’était en 2015 et je n’étais pas le plus mince des adolescents. Je m’inquiétais beaucoup de mon poids, surtout quand la plupart de mes amis étaient plus petits que moi.

Je ne me souviens pas si ce régime était un plan de repas à la mode en ligne ou un substitut de repas inutilement coûteux. À la fin de mon adolescence, je me suis retrouvée à aller régulièrement à l’école alimentée par des shakes amincissants, une poignée de myrtilles et des gallons de Coca Light.

Cela a servi de catalyseur à une lutte de cinq ans contre un trouble de l’alimentation. Cela a duré jusqu’à l’année dernière, lorsque j’ai commencé le traitement à l’âge de 21 ans.

Je savais que retrouver la santé serait un défi, mais je n’étais pas préparé à la soi-disant « faim extrême » que j’allais ressentir dans le cadre de mon rétablissement.

J’avais passé des mois à travailler avec des psychiatres et des nutritionnistes qui m’ont aidé à retrouver un poids santé et à développer une meilleure relation avec la nourriture. Ce fut une transformation massive, étant donné qu’en décembre 2020 j’étais en sous-poids, pâle et toujours froid. Je n’avais pas eu de règles depuis des mois, mes cheveux tombaient et la simple mention d’un glucide m’a fait paniquer.

En mai 2021, j’ai retrouvé mon poids. Le médecin de l’unité a utilisé un mélange de thérapie cognitivo-comportementale ainsi qu’un plan de repas conçu pour les personnes souffrant de troubles de l’alimentation.

C’était génial d’avoir enfin de l’aide pour quelque chose avec lequel je luttais depuis si longtemps.

Mais je devenais aussi de plus en plus perturbé par ma faim constante. Je me suis toujours retrouvé à penser à la nourriture – plus que jamais auparavant. Je restais éveillé la nuit et je pensais à piller le réfrigérateur. Ces pensées étaient souvent accompagnées de sentiments de culpabilité.

J’avais affamé à chaque minute de chaque jour, me réveillant et me couchant avec un appétit insatiable que je n’arrivais pas à satisfaire.

Je n’avais pas réalisé à l’époque que ce que je vivais était ce que de nombreux spécialistes des troubles de l’alimentation appellent une « faim extrême ». À ce stade, je n’avais jamais entendu parler du terme.

Lors d’un de mes derniers rendez-vous à l’unité des troubles de l’alimentation, j’ai fait part de ces préoccupations à mon médecin, qui m’a expliqué ce qu’était le phénomène. Il m’a dit qu’après des périodes prolongées de restriction, le métabolisme s’accélère, ce qui signifie qu’une plus grande partie de l’hormone de la faim « ghréline » est libérée – cela signifie que les signaux de faim du corps sont essentiellement « désactivés ».

J’avais eu peur de « passer trop loin dans l’autre sens » – et il s’est avéré que ces inquiétudes étaient justifiées. Ce fut un soulagement de savoir que d’autres personnes dans ma position vivaient également cela. Mais je n’avais toujours absolument aucune idée de comment freiner mon appétit sans fond. Oui, je mangeais à nouveau normalement pendant mon plan de traitement de récupération, mais l’idée de céder à ces envies était trop effrayante pour que je puisse la comprendre, en raison de ma peur pressante de prendre du poids.

Je m’en tenais au régime alimentaire que m’avait donné l’équipe chargée des troubles de l’alimentation, rétablissant le poids à un niveau stable et assistant à des pesées hebdomadaires. Pourtant, j’avais toujours cette envie persistante de vider les placards de la cuisine.

Je ne pouvais pas supporter l’idée de prendre du poids (Photo : Isabella Miller)

J’ai parlé à des amis et à ma famille, qui m’ont encouragé à honorer les envies intenses que j’avais. Mais comme j’avais encore tellement peur de prendre du poids, les conseils qu’ils m’ont donnés sont tombés dans l’oreille d’un sourd. Après deux mois de sensation de faim incessante, j’ai décidé de faire quelques recherches.

Je me suis tourné vers Google et à ma grande surprise, j’ai trouvé une multitude d’histoires qui étaient presque identique au mien. Les personnes souffrant qui s’étaient autrefois retrouvées à la merci de la balance de cuisine luttaient maintenant contre l’envie de manger leur poids corporel en nourriture.

Puis, en faisant des recherches, Je suis tombé sur la méthode ‘all in’.

Ce concept prône une alimentation à pleine satiété, sans limites. Ne pas quitter la table avec une once de faim. Cela peut sembler différent pour tout le monde, mais dans certains cas, cela peut représenter 5 000 calories par jour.

Au fil du temps, le nombre de calories réduire à mesure que les gens commencent à voir leur faim extrême s’atténuer. L’idée d’essayer ça me faisait peur. J’avais accepté que je devais prendre du poids pour être en bonne santé et avec l’aide de l’unité des troubles de l’alimentation du NHS. Mais je n’avais pas imaginé une seconde que je devais peut-être prendre encore plus de poids pour calmer ma faim extrême.

Mais je ne pouvais pas continuer à vivre tous les jours en pensant constamment à la nourriture. Je voulais me sentir « normal ».

Bien que j’aie suivi un programme de traitement réussi, chaque fois que je sortais pour un repas avec des amis, je cherchais toujours dans le menu l’option la moins calorique. C’est à ce moment-là que j’ai compris : « Je vis littéralement ma vie dans la peur de prendre du poids. Comment puis-je dire que j’ai récupéré si c’est toujours une peur dominante dans ma vie ?’

Alors, je l’ai fait. J’ai commencé à manger ce que je voulais, quand je voulais. Quand je mangeais, je le faisais avec l’intention d’honorer mon appétit. Si je voulais quelque chose, je le mangeais. Cela peut sembler étrange, mais passer de me disputer constamment avec moi-même pour savoir si quelque chose était « sûr à manger », à simplement manger quelque chose sans souci, était vraiment libérateur.

J’ai atteint mon objectif de liberté alimentaire – loin de la fille qui avait autrefois trop peur d’être dans la même pièce qu’un gâteau Jaffa

Je ne me souviens pas précisément de la première fois où j’ai pris un repas complet, mais je me souviens qu’un matin, j’ai pris un bol de céréales et j’ai automatiquement sorti la balance de cuisine pour pouvoir peser la quantité que j’avais et la mettre dans mon compteur de calories. Malgré l’anxiété de ne pas savoir exactement combien j’avais mangé, j’ai décidé que j’allais arrêter de peser chaque once de nourriture. Cela m’a aidé à me rappeler que la nourriture n’est que de la nourriture, du carburant pour votre corps – pas une assiette effrayante de chiffres et de pourcentages.

Oui, mon poids a grimpé en flèche au début. C’est quelque chose que j’ai accepté qui sera probablement un de mes épouvantails pendant longtemps – peut-être est-ce dû à la pression de la société ou à la voix des troubles de l’alimentation me disant que je suis « hors de contrôle » – mais quand je dis que ma qualité de vie est bien mieux maintenant après seulement quelques mois à être « all-in », je le pense avec chaque once de mon être.

Je ne prétendrai pas connaître le raisonnement scientifique derrière cette méthode, mais pour moi, cela a fonctionné. Quand j’en ai parlé à mon médecin, il m’a dit que souvent en période de restriction alimentaire, il peut falloir quelque chose de dramatique comme manger 5 000 calories par jour pour réparer les dommages causés au métabolisme.

Essentiellement, votre corps rattrape son retard après des périodes de manque d’énergie.

Il m’a rassuré que ce que je vivais était normal et qu’il faudrait du temps pour que mes signaux de faim reviennent à la normale.

Au début, c’était étrange. Il faut du temps pour rompre une habitude. Passer de la lecture de chaque code-barres à la simple consommation de tout ce dont j’avais envie était difficile, car cela allait à l’encontre d’un système de croyances selon lequel je vivais ma vie depuis cinq ans.

Quelques mois plus tard, le sentiment d’être affamé tout le temps commence à s’estomper.

Non seulement j’ai enfin l’impression que mes signaux de faim sont corrigés, mais je suis confiant en disant que j’ai atteint mon objectif de liberté alimentaire – loin de la fille qui avait autrefois trop peur d’être dans la même pièce qu’un gâteau Jaffa.

Les troubles de l’alimentation sont connus comme ayant l’un des les taux de mortalité les plus élevés parmi tous les troubles psychiatriques, et le rétablissement est un processus très long et effrayant qui se heurte souvent à des difficultés. La faim extrême en fait partie, mais les personnes qui en souffrent savent rarement que ce qu’elles vivent a même un nom.

Les nutritionnistes étudient cela depuis des années, mais cela n’est souvent pas mentionné comme un effet secondaire de la récupération.

Lorsque je suis arrivé à l’unité des troubles de l’alimentation l’année dernière, il y avait une précipitation pour résoudre le problème, mais aucun avertissement sur ce à quoi s’attendre après la récupération.

Ceux qui sont en convalescence sauront probablement à quel point le concept de manger des quantités illimitées de nourriture chaque jour est terrifiant, mais si j’ai appris quelque chose de cela, c’est que le seul médicament qui peut résoudre un trouble de l’alimentation est la nourriture.

En écoutant mon corps, je peux dire avec confiance que non seulement j’ai résolu mon extrême faim, mais que je suis sur la voie d’un rétablissement complet et que ma relation avec la nourriture n’a jamais été aussi bonne.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez d’un trouble de l’alimentation, veuillez appeler Beat au 0808 801 0677. L’assistance et les informations sont disponibles 365 jours par an.

