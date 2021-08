“J’ai réussi à en gagner un et c’est tout”

05/08/21 à 7h37 CEST

. / Tokyo

Le rameur espagnol Saul Craviotto, qui a terminé septième aujourd’hui lors de la finale de la catégorie K1 200 mètres canoë aux Jeux olympiques de Tokyo, était heureux après la course et a déclaré qu’il pensait déjà à l’essai K4 de demain. « Je dis depuis plusieurs jours que mon objectif était le K4, qui est venu ici pour essayer d’atteindre la finale», a déclaré l’athlète catalan après la régate, dont il est reparti « très heureux et pense déjà à demain », où il cherchera à se qualifier pour les demi-finales du K4 avec ses coéquipiers Marcus Cooper Walz, Rodrigo Germade et Carlos Arévalo.

Arévalo, qui a également participé à la finale du K1 200 avec Craviotto, a terminé en cinquième position et 0,189 seconde derrière le bronze, qui a été remporté par le Britannique Liam Heath, qui a remporté l’or à Rio 2016 dans cette catégorie et l’argent au K2. 200m. L’or ce jeudi est allé au Hongrois Sándor Tótka et l’argent à l’Italien Manfredi Rizza. “C’est vrai que dans le feu de l’action, un peu de colère me donne. Au final, vous rêvez toujours que la course de votre vie puisse sortir”, a déclaré Craviotto, basé à Gijón, qui a répété que dans ces Jeux, son quarts, « la priorité ça a toujours été le K4. »

Cette finale a permis au canoéiste « d’éliminer ce bug, la nervosité de la compétition » et de recharger les batteries du K4. “Je suis très heureux. Ils ont été meilleurs que moi, je l’assume, je l’accepte”, a déclaré l’athlète, qui a félicité les médaillés. Craviotto a expliqué que parmi ses concurrents “il y avait des gens avec une vitesse de plus, au départ je l’ai surtout beaucoup remarqué”, un moment qu’il affirme que cela a toujours été son point faible.

Le pagayeur a déclaré qu’il arrivait à Tokyo sans “l’explosivité, l’étincelle” qui doivent être préparées pour des compétitions aussi rapides, et qu’ils ont toujours le 500m de marche dans leur corps. “Déjà même quand je préparais déjà le K1 200 up mon point faible était la sortieEh bien, imaginez maintenant que nous ne l’avons pas bien préparé non plus », a-t-il déclaré.

L’athlète a également souligné la qualité de ses rivaux. “On est évidemment venu chercher des médailles et voir si ça tombe. Ils ne les donnent pas, on voit déjà qu’il y a des gens nouveaux, des gens qui n’en avaient pas et ça va être compliqué”, a-t-il déclaré. “J’ai réussi à en battre un (le Letton Roberts Akmens), donc je suis content et c’est tout. Table rase et pensez à demain”, a-t-il ajouté.

La participation de Craviotto avait suscité de grandes attentes car une nouvelle médaille olympique, qui serait sa cinquième, le placerait sur un pied d’égalité avec le canoéiste David Cal, l’athlète espagnol avec le plus de médailles de ce type, et surpasserait la nageuse Mireia Belmote, qui aussi Il en a quatre, quelque chose qu’il a minimisé. “Je n’ai jamais pensé surpasser qui que ce soit, Mireia, David… J’ai toujours pensé au mien”, a-t-il déclaré à ce sujet.