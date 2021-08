“J’ai risqué ma vie pour ne pas décevoir des millions de réfugiés”

in

29/08/2021 à 10:00 CEST

Ibrahim Al Hussein, Réfugié né en Syrie et qui a trouvé son refuge actuel en Grèce, il a révélé après avoir nagé ses deux tests qu’il l’avait fait au péril de sa vie.

Le nageur a révélé après avoir nagé le 50 libre S9 qu’il souffrait d’une maladie pulmonaire et qu’avant de se rendre à Tokyo il était à l’hôpital pendant deux semaines car son poumon droit ne fonctionnait pas : “C’était ma pire course en deux ans. Même en La Grèce, j’ai eu des jours meilleurs”, a assuré le Syrien.

Mais il a finalement pu expliquer sa situation réelle au Japon : « Je vais parler honnêtement maintenant. C’est la première fois que j’en parle. Avant de venir à Tokyo, j’étais à l’hôpital pendant deux semaines. J’ai quelque chose dans mon poumon droit. Il nageait littéralement à l’aide d’un poumon”, a-t-il avoué à la surprise générale.

Al Hussein était clair que rien ne l’empêcherait de participer à Tokyo 2020 et rien n’est rien : « J’ai risqué ma vie en venant ici parce que mon poumon droit ne fonctionne pas.. Mais je suis venu ici pour faire passer un message qui représente des millions de réfugiés à travers le monde », a-t-il rappelé après avoir expliqué qu’il subira probablement une intervention chirurgicale à son retour en Grèce.

Son message est clair : « Même mon équipe n’était pas au courant. Il y a des milliers et des milliers d’athlètes réfugiés handicapés qui comptent sur moi, donc je ne voulais pas les laisser tomber. »

Le médecin a recommandé de ne pas concourir

Ibrahim n’a toujours pas de diagnostic clair du problème qu’il souffre au poumon, mais le médecin a estimé qu’il ne devait pas nager : “Le médecin m’a fortement recommandé de ne pas nager, mais il voulait venir ici pour faire passer un message”, a-t-il a expliqué après avoir rapporté qu’il respirait avec un seul poumon et qu’il s’efforçait d’être le plus compétitif possible.

Une fois qu’il aura subi une opération pour sa maladie pulmonaire, les plans d’Al Hussein sont de retourner aux piscines : « Je devrais certainement revenir. Aux sites, aux piscines pour concourir à nouveau. Je sais que des millions d’athlètes m’attendent, ils attendent de moi que je fasse de mon mieux.”

Ibrahim Al Hussein est un athlète très sensible aux réfugiés, à tel point qu’il a même créé pour eux une équipe de basket-ball en fauteuil roulant en Grèce dans laquelle il compte déjà 17 joueurs qui, il l’espère, pourront un jour profiter des Jeux Paralympiques : “L’équipe de basket-ball des réfugiés sera vue très bientôt. C’est l’équipe que j’ai construite.”

Les opportunités que la vie vous a données

Le nageur syrien est un vrai rescapé : « Quand ma jambe a été bombardée, j’étais encore en vie. Je crois que Dieu veut que je reste en vie dans un but qui n’est autre que d’aider les gens. C’est pourquoi je fais ce que je fais en ce moment. Moi, Ibrahim Al Hussein, je ne me représente pas. Je représente les autres “.

Enfin, le Syrien est clair sur ce que sont désormais ses couleurs en paralimpiade : « Je ne représente que l’équipe des réfugiés et je suis fier de le faire. C’est le drapeau paralympique le plus fort et c’est le premier drapeau à être déployé lors de la cérémonie. »