in





La pénalité de Lewis Hamilton pour avoir causé une collision dans le premier tour avec son rival Max Verstappen lors du Grand Prix de Grande-Bretagne de dimanche dernier était sévère, selon le directeur technique de Mercedes, James Allison.

Allison a déclaré lors d’un débriefing après la course que le septuple champion du monde n’avait rien fait de mal.

« En ce qui nous concerne… la manœuvre de Lewis était tout à fait conforme au guide de dépassement de la FIA », a-t-il déclaré.

« Si vous… dépassez à l’intérieur du virage, alors la direction exige que vous soyez sensiblement à côté, il n’est pas nécessaire que vous soyez devant… Lewis était définitivement sensiblement à côté.

« Donc, j’ai senti que c’était dur d’obtenir la pénalité… il s’agit de savoir quelles sont les règles à faire avec les dépassements et je n’ai pas vu que Lewis avait fait quelque chose de mal en ce qui concerne ces règles. »

Allison a souligné que Hamilton, qui a remporté la course malgré une pénalité de 10 secondes, avait effectué deux dépassements ultérieurs au même endroit sans aucun contact.

Verstappen s’est écrasé à grande vitesse après que les deux voitures sont entrées en contact au coin de Copse et a été transporté à l’hôpital pour des contrôles.

Le manque de points du Grand Prix signifiait que l’avance du pilote néerlandais a été réduite de 33 points à huit après 10 manches. Verstappen avait remporté trois points lors d’un nouveau sprint de samedi.

Le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré que Hamilton avait fait “une énorme erreur de jugement” par désespoir.

Le pilote alpin Fernando Alonso, double champion du monde et ancien coéquipier de McLaren à Hamilton, et Charles Leclerc de Ferrari, qui a été dépassé par Hamilton pour la tête, ont tous deux estimé qu’il s’agissait d’un incident de course.