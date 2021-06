“J’ai senti son pouls, mais soudain…”

in

Morten Boesen, médecin de l’équipe nationale danoise, Il était sans aucun doute l’un des héros lors du drame qui a eu lieu ce samedi dans le Danemark-Finlande tras perdant conscience Christian Eriksen. Le capitaine danois s’est effondré sur le terrain, provoquant des moments de panique. Heureusement, le joueur est désormais stable et si le drame n’a pas conduit au drame, c’est en grande partie grâce à l’intervention de Boesen, qui a expliqué la situation extrême qu’il a vécue sur le terrain pendant près d’un quart d’heure.

“Je veux commencer par dire que ce que je m’apprête à dire, j’en ai discuté avec la famille de Christian. Je ne donnerai aucun détail sur son état, Je dirai ce que nous avons vu », a-t-il déclaré avant de poursuivre.

“Nous avons été appelés sur le terrain dès que Christian est tombé. Je ne l’ai pas vu, mais il était assez clair qu’il avait perdu connaissance. Quand nous sommes arrivés à lui, il était de son côté : il respirait et j’ai senti son pouls. Mais du coup, il n’y a plus eu de battements cardiaques et, comme tout le monde a pu le voir, nous avons commencé le massage cardiaque. », a-t-il raconté.

« L’aide est venue très, très rapidement du personnel médical et avec leur collaboration, nous avons pu faire ce que nous devions faire. Nous avons commencé à intervenir pour le maintenir en vie. Heureusement, il s’est accroché à la vie “Boesen ajouté.