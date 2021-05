‘J’ai seulement commencé à me battre’ ⋆ .

par Tim Pearce, Daily Wire:

Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis (à droite), a laissé entendre jeudi qu’il avait beaucoup plus prévu avant la fin de sa carrière politique.

DeSantis s’est adressé à une salle remplie d’environ 750 militants et fonctionnaires du GOP lors du dîner annuel du Lincoln Day du Comité républicain du comté d’Allegheny. DeSantis a fait la une de l’événement, vantant ses réalisations et terminant son discours par un indice sur ses projets futurs.

“Je peux vous dire ceci: dans l’état de Floride, avec moi en tant que gouverneur, je n’ai fait que commencer à me battre”, a déclaré DeSantis sous les applaudissements, selon CNN.

Plus tôt dans l’événement, un pasteur local a prié pendant le repas et a noté que DeSantis ferait un grand prochain président des États-Unis. La foule était fortement d’accord.

Au cours de son discours, DeSantis a souligné ses batailles contre les entreprises et les militants et politiciens progressistes. Le gouverneur a vanté une nouvelle législation traitant de la censure des grandes technologies et a promu son soutien à la police et à une éducation sans cours critiques de théorie raciale.

DeSantis a également vanté la réponse de la Floride à la pandémie de COVID-19. La Floride a eu l’une des réponses les plus légères à la pandémie tout en accordant la priorité à la protection des personnes les plus vulnérables à la maladie.

“Tout ce que je peux dire à tout État qui n’a pas emboîté le pas: ouvrez votre État, ouvrez vos écoles, mettez fin à ces mandats de masque, laissez les gens vivre et prospérer”, a déclaré DeSantis, selon CNN. «En fin de compte, nous avons choisi la liberté plutôt que le fauci-isme.»

DeSantis a battu le démocrate Andrew Gillum en 2018 par environ 33000 voix pour devenir gouverneur de Floride. Malgré la faible marge, DeSantis a obtenu un soutien important de la part des Floridiens pour sa réponse à la pandémie et d’autres initiatives. Un sondage de mai de la Chambre de commerce de Floride a montré que DeSantis a une base solide de soutien parmi les électeurs inscrits avec 55% approuvant son leadership et 40% désapprouvant.

