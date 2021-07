J’ai signé avec Ferrari, donc je n’appelle pas ça un risque

in





Charles Leclerc ne considère pas sa décision de signer un contrat de cinq ans avec Ferrari comme un risque, malgré leurs difficultés au cours des 18 derniers mois.

Le pilote monégasque a fait un début de carrière impressionnant avec la Scuderia en 2019, remportant deux courses et battant son coéquipier quadruple champion du monde Sebastian Vettel.

Cependant, suite à un accord confidentiel avec la FIA concernant le groupe motopropulseur de l’équipe, Ferrari a connu une saison 2020 très difficile où Leclerc n’a pas pu se battre pour les victoires et a terminé sixième au championnat des constructeurs.

Il y a eu une bonne saison de retour, avec Ferrari quatrième au classement des constructeurs et Leclerc en pole position à deux reprises.

Le joueur de 23 ans a signé un contrat de cinq ans avec l’équipe après la saison 2019, mais avec trois ans restants sur ce contrat, la pression est maintenant sur Ferrari pour livrer une voiture compétitive alors que la Formule 1 entre dans une nouvelle ère de réglementation. en 2022.

“J’ai signé avec Ferrari, donc je n’appelle pas cela un risque”, a-t-il déclaré à Beyond the Grid. « Pour moi, c’était une opportunité incroyable.

« La première fois que j’ai su que j’allais devenir pilote Ferrari, je ne pouvais pas y croire, et c’est un rêve pour moi. Pour moi, ce n’était pas un risque, je signais pour cinq ans dans l’équipe dont j’ai toujours rêvé.

“Bien sûr, nous traversons des moments plus difficiles, mais cela ne fait que me motiver à pousser encore plus l’équipe pour essayer de la ramener à sa place.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait heureux de passer le reste de sa carrière avec Ferrari, Leclerc a répondu : « Bien sûr que je le serais. Mais je serais encore plus heureux si nous revenions à la victoire, car c’est ce qui compte, et je sais que c’est aussi ce qui compte pour toute l’équipe.

«Nous poussons comme des fous pour essayer de revenir à la victoire, car c’est ce à quoi cette équipe a l’habitude de faire. Ce n’est pas agréable de se battre là où on se bat en ce moment.