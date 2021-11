J’ai suivi cette routine de gueule de bois TikTok et je n’ai jamais plus remis en question mes choix de vie

S’il y a une chose à apprendre de Tiktok, c’est que les gens ADORENT une vidéo de routine esthétique. Et si vous passez autant de temps que moi sur cette application, il y a de fortes chances que vous ayez vu la vidéo de la routine de récupération de la gueule de bois de cette fille, qui comprend des photos esthétiques d’elle faisant du yoga ou se glaçant le visage.

Mais au cas où vous ne l’auriez pas vu, le voici dans toute sa splendeur :

Routine de soirée @stazzyliciouspost ##fyp♬ Amant – Taylor Swift

Le TikTok, créé par stazzylicious, a depuis gagné plus de 3,9 millions de vues et avec des commentaires tels que « faire quoi faire la soirée ??? Club de lecture?? » ou « tu m’as perdu assis », j’ai pensé en prendre un pour l’équipe et voir à quoi ressemble cette routine de gueule de bois mortelle.

Considérant que ma routine habituelle de gueule de bois est de regretter chaque décision de la vie, de rester au lit jusqu’à 15 heures et d’inhaler les restes de pizza de la nuit dernière, c’était une EXPÉRIENCE.

Se lever

Je suis sûr que le Tiktok n’avait pas l’intention que cette routine commence à 12 heures, mais lorsque vous êtes entré à 4 heures du matin, les besoins doivent le faire. Mais se lever était la première bataille ici. Considérant que c’est ainsi que je me suis réveillé, avec le maquillage de la nuit dernière entièrement intact et ma chambre en fait saccagé, je suis surpris d’être même arrivé jusqu’ici.

Dès que je me suis assis, j’ai eu l’impression d’avoir été renversé par un camion et la nausée m’a frappé. Ma première escale était donc une lingette de maquillage et des analgésiques.

C’est là que j’ai réalisé que j’avais merdé. La gueule de bois tremble et la gueule de bois a commencé et il m’a vraiment fallu tout ce que j’avais pour ne pas vomir. La vie est si amusante x.

La glace roule mon visage

Quoi qu’il en soit, j’ai traîné mon cadavre hors du lit et je me suis habillé pour terminer la première étape de la routine : la glace me roulant le visage.

Dans la vidéo, elle utilise un rouleau à glace fantaisie pour se glacer le visage car cela « aide à dégonfler » apparemment. Malheureusement, je n’ai pas le luxe d’un rouleau à glace (surtout après avoir vérifié mon compte bancaire ce matin, mortifié) alors j’ai opté pour l’option adaptée aux étudiants et je viens de me mettre un glaçon sur le visage.

Rien n’allait sauver les ravages absolus que j’avais causés à ma peau après avoir dormi avec le maquillage de la nuit dernière, mais cela me faisait vraiment du bien et était très apaisant.

Je viens de me laisser assez froid et humide et j’avais un peu l’impression de pleurer. Tout à fait adapté à ce que je ressentais à ce stade, pour être honnête.

Café

Dans la vidéo, elle a opté pour un grand verre de café glacé. Peut-être a-t-elle réutilisé la glace de son visage roulant ? La reine du recyclage ?

Mais ne peux pas mentir, c’est là que j’ai triché. Autant j’aime le café, autant j’ai pensé qu’associé à une mauvaise anxiété, cela m’enverrait dans une autre dimension.

J’ai donc opté pour un thé apaisant à la menthe poivrée à la place. Si cela ne dégage pas les vibrations MAJEURES de cette fille, je ne sais pas ce qui le fait. N’a pas aidé les nausées qui font rage cependant.

Faire son lit

Celui-ci a vraiment pris tout ce que je n’avais pas pour remonter là-dedans. C’était beaucoup trop de mouvement pour mon corps tremblant.

Je ne peux ni confirmer ni nier s’il y avait du vomi sur ma literie à ce stade.

Élongation

Si je pensais que faire mon lit était trop mouvementé, c’est là que j’ai vraiment commencé à regretter chaque choix que j’ai fait.

Prenant toute ma concentration pour ne pas me vider les tripes, j’ai trouvé qu’il était extrêmement difficile de me concentrer sur ma respiration ou mon chakra ou autre.

J’ai suivi une vidéo de Yoga avec Adriene (quelle icône) mais même elle n’a pas pu me sauver du sentiment de terreur existentielle où je me demandais si c’était vraiment ainsi que je passais ma vie.

Y a-t-il une routine de yoga où vous vous allongez simplement face contre terre sur le tapis parce que je la briserais vraiment. Chien à la baisse ? Pas tellement.

Honorer mes envies

Merci putain pour celui-ci parce que je n’étais pas prêt à le cuisiner quand je ne pouvais pas bouger sans que la pièce ne tourne.

Quand je me suis réveillé pour la première fois, j’étais au stade de la gueule de bois où la pensée de la nourriture suffisait à me faire vomir. Mais il m’a fallu tellement de temps pour traîner mon cadavre sur un tapis de yoga que j’étais prêt à inhaler toute nourriture mise devant moi.

Dans la vidéo, elle opte pour ce qui ressemble à un sandwich jambon/bacon et salade ? J’ai opté pour un burrito gras et des frites. C’était vraiment le baiser du chef.

La tension sexuelle entre vous et le fait de voir votre chauffeur-livreur se rapprocher de plus en plus de votre maison. Absolument inégalé.

Que Dieu bénisse mon chauffeur Deliveroo Alessandro pour celui-ci, un joyau absolu.

Douche longue et soins de la peau

Mes pores m’ont vraiment remercié pour celui-ci. Ma douche de maison d’étudiant minable n’était certainement pas à la hauteur de la douche boujie vue dans le TikTok, mais elle a fait le travail et m’a vraiment purifié des péchés de la nuit dernière.

C’était aussi super pour laver le VK séché et la sauce de mes cheveux. Pas mon meilleur moment je dois dire.

Buvez vos légumes verts

Ce jus était à peu près aussi vert que je me sentais. La nourriture grasse et la douche ont certainement aidé, mais les vibrations ne l’étaient toujours pas.

Dans la vidéo, elle boit un jus vert très fantaisiste appelé « Glow Up » et si cela ne correspond pas parfaitement aux vibrations absolues de ma nouvelle routine, je ne sais pas quoi d’autre. Il contient même de l’extrait de racine de chicorée et je vais juste prétendre que je sais ce que c’est.

J’ai opté pour un jus vert à moitié ivre d’Aldi et ça a vraiment fait mouche. C’était encore mieux quand je l’utilisais comme mélangeur hier soir. Quand les mondes se heurtent x

Le verdict

Quand j’ai ENFIN terminé mes petites tâches idiotes, je suis retourné à ma place après une nuit de trop nombreuses bombes Jäger et je suis retourné au lit.

Et même si j’admire la routine de cette fille, je pense que je vais continuer à regarder la télé merdique pendant la journée, à manger mon poids corporel en glucides et à récupérer mon chemin parce que Dieu sait que la plupart de cette routine m’a fait me sentir 10 fois pire.

Au moins, j’ai accompli quelque chose avec ma journée, n’est-ce pas ?

