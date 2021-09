J’ai suivi le combat de Maravilla en direct

Comme un bébé qui apprend à marcher Sergio Maravilla Martinez (53-3-2, 30 KO) fera son troisième pas ce samedi. Il a fait preuve de fermeté dans les deux premiers, mais le suivant est toujours le plus important. Le joueur de 46 ans originaire de Quilmeño le sait plus que quiconque et jure qu’il est “mieux que jamais préparé” : à 18 ans (TNT Sports) il affrontera les Anglais Brian rose (32-6-1, 8 KO) dans sa quête pour continuer à se préparer à revenir toucher la gloire de la Coupe du monde, qui a eu lieu pour la dernière fois en 2014 (il a perdu contre Miguel Cotto au Madison Square Garden de New York) .

A 46 ans, Martínez est physiquement irréprochable.

«Chaque jour, je me souviens plus que je ne l’étais lorsque je boxais. Les mouvements, la réponse de mes jambes. C’est spectaculaire ce que mon coach a fait« Sergio a reconnu en dialogue avec ., soulignant le bon travail de David Navarro, qui l’accompagne en Espagne. L’élève d’Agustín Tinín Rodríguez se produira aux arènes de Valdemoro, dans la banlieue de Madrid, avec le soutien d’un pays qui l’a adopté comme sien.

Ce sera le troisième combat en dix rounds de Maravilla depuis qu’elle a décidé de revenir sur les rings en août de l’année dernière. Son premier rival était l’Espagnol José Miguel Fandiño (15-10, 8 KO), qu’il a mis KO au septième round, et en décembre il a battu le Finlandais par KO technique Jussi Koivula (24-8-1, 9 KO). Cette fois, le rival, avec un faible vol international (il a été battu lors de sa seule tentative de Coupe du monde par Demetrius Andrade, en 2014), devrait offrir un peu plus de résistance que ses précédents rivaux.. Et cela est nécessaire pour les aspirations de Martínez, qui a toujours dit qu’il visait un retour triomphal et voulait se rétablir en tant que champion parmi les champions des poids moyens.

Les deux boxeurs entretiennent de bonnes relations en dehors du ring.

Impeccable du physique (73 100 kilos), Maravilla veut montrer que sa boxe est aussi intacte.

