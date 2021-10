Sandor Martín a touché le ciel à l’aube à Fresno (Californie). Le boxeur catalan a battu l’Américain Mikey García, une légende avec des titres dans quatre catégories, aux points et ouvre son temps aux États-Unis de manière sensationnelle, à la recherche d’une chance de se battre pour un titre mondial.

Après le combat, Martín était euphorique. « C’est le plus grand moment de ma carrière. J’ai toujours dit que j’allais le faire, et je l’ai fait. »dit l’Espagnol aux micros de DAZN. « Je sais comment je m’entraîne, j’ai confiance en mes possibilités, j’ai toujours rêvé de ce moment et je n’allais pas le gâcher. J’ai présenté ma lettre au monde« .

« Il fallait désespérer Mikey, mais ce n’est pas un combattant très naturel à ce poids, et je savais que là je pouvais profiter de ma vitesse. Il est dangereux, expert et frappe fort, mais j’ai tout eu pour une super soirée», a expliqué l’Espagnol, qui a fait ses débuts professionnels le 10 août 2011 en battant l’Arménien Armen Hovsepyan.

« Je n’ai aucun doute que je peux toujours monter un bon spectacle de boxe comme je l’ai fait ce soir et je serai prêt pour les grandes salles de boxe aux États-Unis.« , a souligné Martín.

Le voyage aux États-Unis a marqué pour Martin la troisième fois qu’il combattait en dehors de l’Espagne, après être entré sur le ring en Suède et en Italie, avec une défaite lors de son premier combat à l’étranger, et deux victoires lors de ses deux prochains combats à l’extérieur. le pays, y compris ce soir, qui compte déjà comme l’un des meilleurs de sa carrière professionnelle.

« J’ai toujours eu la confiance que je pouvais faire un grand combat, comme c’est arrivé.« Martin a stressé. »Depuis mon arrivée aux Etats-Unis, les sensations ont toujours été bonnes, mon adaptation parfaite et la façon dont le combat s’est développé, c’était un livre » a-t-il conclu.

