30/11/2021

Marta Ortega a affirmé se sentir « profondément honoré et engagé » par la confiance qui y a été déposé avec sa nomination comme présidente d’Inditex à compter du 1er avril remplacement Pablo Isla : « Je suis extrêmement excité par l’avenir que nous allons tous entreprendre », a-t-elle souligné.

« Je vis avec cette entreprise depuis mon enfance et j’ai appris de tous les grands professionnels avec qui j’ai travaillé ces quinze dernières années. J’ai toujours dit que Je consacrerais ma vie à développer l’héritage de mes parents, tournée vers l’avenir mais apprenant du passé et au service de l’entreprise, de nos actionnaires et de nos clients, là où l’on considère que je suis le plus nécessaire », a déclaré la fille d’Amancio Ortega.

Marta Ortega a développé son activité dans différents domaines du groupe au cours des quinze dernières années et, en particulier, a dirigé le renforcement de l’image de marque et proposition mode de Zara, zone qui continuera à surveiller. Sous son impulsion, des campagnes avec les créatifs les plus renommés du secteur tels que Steven Meisel, Fabien Baron, Karl Templer et Luca Guadagnino, ainsi que le lancement de nouvelles collections « premium », dont Zara SRPLS et Charlotte Gainsbourg by Zara, se sont concrétisés .

Fin août dernier, Marta Ortega, dans une interview au ‘The Wall Street Journal Magazine’, déclarait déjà qu’elle était ouverte à prendre le poste qu’Inditex considérait comme nécessaire pour elle. « Je serai toujours dans partout où l’entreprise a le plus besoin de moi« , a déclaré à l’époque la fille du fondateur d’Inditex.

En ce sens, et dans le même article publié dans le magazine du journal américain, l’encore président d’Inditex, Pablo Isla, a affirmé que le rôle de Marta Ortega dans l’entreprise serait « plus important » au cours de la prochaine décennie à mesure que l’entreprise augmenterait sa se concentrer sur le durabilité.