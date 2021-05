“J’ai toujours été fan de José Mourinho”

28/05/2021

Daniel Guillen

L’ancien entraîneur de l’AC Milan ou du Real Madrid, Fabio Capello, a souligné que José Mourinho est l’un de ses entraîneurs préférés dans une interview pour le Corriere dello Sport : “J’ai toujours été fan de Mourinho. Il a les idées claires, il est capable de créer un esprit d’équipe et de tirer le meilleur de ses joueurs. Il a le résultat en tête”.

L’Italien, qui Il est actuellement sans équipe et est un commentateur sur Sports aériens, a reconnu que l’Olympique de Rome est l’un des endroits les plus exigeants pour tout entraîneur au monde : “La Roma est un club très difficile avec lequel travailler, et je le sais après l’expérience que j’y ai vécue. Je souhaite donc le meilleur à Mourinho. C’est tout ce que j’ai à dire.”.

José Mourinho dirigera l’AS Roma à partir de la saison 2021/22 après avoir été démis de ses fonctions d’entraîneur de Tottenham Récemment. Paulo Fonseca ne continuera pas à diriger l’équipe romaine et sa place sera occupée par le Portugais, qui affrontera sa deuxième aventure dans le football italien après avoir remporté un triplé avec l’Inter en 2010.

A la recherche de la stabilité sur les bancs

José Mourinho affronte son neuvième club au cours de sa carrière sportive et sa dixième expérience en tant qu’entraîneur solo. Dans son programme, il y a deux Champions League ou trois Premier, entre autres titres, mais en ses dernières expériences sont toujours sorties par la porte arrière et il n’a pas pu réussir ses projets.

Le Portugais a été limogé dans ses quatre dernières équipes : Real Madrid, Chelsea, Manchester United et Tottenham. En termes de règlement, le technicien a inscrit un total de 117 millions d’euros répartis entre son passage à Stamford Brige (37M€), Bernabeu (20M€), Old Trafford (25M€) et Tottenham Hotspur Stadium (35M€).