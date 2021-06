“J’ai toujours eu l’espoir de revenir”

06/02/2021

César Azpilicueta, qui a été proclamé champion d’Europe samedi dernier avec Chelsea, a rejoint ce mercredi l’équipe espagnole, dans laquelle il a toujours eu “l’espoir de revenir”, il a donc travaillé “le plus dur” possible dans son équipe et avec laquelle il se tourne vers l’Euro 2020 dans un “grand moment de forme et de confiance”.

Depuis le 18 novembre 2018, il n’a joué aucune rencontre internationale avec l’équipe nationale, et n’a pas non plus participé aux appels ; deux ans et demi qui se sont conclus par leur présence sur la liste des Luis Enrique pour la phase finale du tournoi européen.

“J’ai toujours eu l’espoir et l’enthousiasme de revenir en équipe nationale. Oui, c’est vrai que je n’avais pas été concentré depuis plus de deux ans et demi, mais j’ai toujours eu cette illusion et j’ai travaillé aussi dur que Je pourrais dans mon équipe rendre la tâche difficile au ‘monsieur’ et pouvoir un jour revenir », a-t-il déclaré aux médias officiels de l’équipe espagnole lors du voyage à la Ciudad del Fútbol.

“J’ai toujours été en attente, malgré le fait que peut-être les derniers appels je ne suis pas venu, car c’était toujours un objectif pour moi de pouvoir être en équipe nationale”, a-t-il insisté. Azpilicueta, qui a appris sa convocation après l’entraînement de son équipe le lundi 24 mai. “Il faisait terriblement froid à Londres”, se souvient-il.

“Quand je suis entré, je suis tombé sur le kiné espagnol, José Calvarro, et m’a donné la nouvelle”, a poursuivi le défenseur, qui a déclaré qu’il va “essayer de contribuer au maximum” à la sélection : “C’est clair que j’ai un grand moment de forme et de confiance et maintenant à mettre la main à la pâte. Nous avons un très bel objectif comme un championnat d’Europe devant nous.”

“Pour gagner ma place dans chaque séance d’entraînement, dans chaque option que j’ai, pour créer ce groupe compétitif que nous voulons ; être une équipe qui sait jouer au football, qui contrôle les matchs avec et sans ballon, qui sait comment suivre le rythme et, bien sûr, alors vous devez rivaliser », a-t-il poursuivi Azpilicueta, récent champion d’Europe avec Chelsea, samedi dernier, en remportant la finale de la Ligue des champions contre Manchester City au stade Do Dragao de Porto.

“Très heureux. Des émotions incroyables. Mais déjà concentré sur l’équipe nationale. C’est quelque chose d’indescriptible. A ce moment-là tout se passe très vite. Tout va émotion après émotion. Oui c’est vrai qu’au fil des jours, on voit des photos et des vidéos et parfois ils en viennent même aux larmes de voir cette joie et ces émotions. C’est un fait historique”, a-t-il valorisé.