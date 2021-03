« J’ai toujours voulu être millionnaire et avoir une Ferrari »

Javier a toujours été clair à ce sujet: « Depuis que je suis petit, j’ai toujours voulu être millionnaire et je pense que cela vient de mon goût pour les Ferrari.. J’aime les voitures haut de gamme, je les ai collectionnées en miniature, mais pour avoir un véhicule comme celui-là, il faut répondre à certaines exigences économiques. «

Le madrilène est allé ce jeudi à Premiers rendez-vous en quête d’amour depuis « je n’ai pas eu de chance dans ce domaine », a-t-il commenté à Carlos Sobera. «Je veux toujours savoir si l’autre personne m’aime ou non, et cela m’a beaucoup conduit à me rejeter, mais rien ne se passe, l’important est de continuer à essayer.

Son rendez-vous était Lidia, qui se définissait comme « très aisée, j’ai beaucoup de monde parce que j’ai beaucoup voyagé, j’ai gagné ma vie, J’ai travaillé dans de nombreux endroits et je me suis entouré de personnes très différentes ».

Javier et Lidia, dans «Premières dates». MEDIASET

Dès qu’il la vit, Javier ne put cacher que le madrilène l’attirait: « Elle me paraissait super jolie », mais entre timidité et nerfs, il lui était difficile de briser la glace et de commencer à bavarder avec elle: « Je n’ai plus de mots ».

Mais les 25 ans de Javier n’ont pas convaincu Lidia, puisqu’elle avait 29 ans et a souligné que « Je les aime plus messieurs et je le vois comme un petit enfant. En principe, il m’a mis un peu en arrière ».

Ils allèrent tous les deux à table pour dîner et chercher un terrain d’entente pour que la différence d’âge entre eux prenne un siège arrière le soir. Ils ont parlé de leurs études, de leurs relations antérieures, de leurs métiers … (elle était biologiste marine et lui, étudiant en conception de jeux vidéo).

Le madrilène a raconté à son partenaire son rêve: « J’ai toujours voulu être riche », quelque chose que le biologiste n’aimait pas beaucoup: « Qu’il me dise à la date qu’il veut être ça et moi, qui suis plus d’un style de personne différent, m’a un peu choqué « .

Au final, malgré leurs différences (âge, goûts …), Javier voulait avoir un deuxième rendez-vous avec le madrilène parce que « j’ai aimé qu’il étudie ce qui le passionne parce qu’il est important de poursuivre des rêves ».

Lidia, pour sa part, voulait aussi se revoir: « J’ai perçu qu’il est sensible et tendre, j’ai aimé ça. Aussi qu’il a pas mal d’ambitions et a retenu mon attention. »