Les habitants de l’île caribéenne de la Guadeloupe, un territoire français d’outre-mer, ont exprimé leur consternation dimanche après que les manifestations contre les restrictions liées au COVID-19 se soient transformées en émeutes et pillages pour le troisième jour consécutif, incitant les autorités françaises à envoyer des forces spéciales de police.

Dimanche, les barrages routiers des manifestants ont rendu les déplacements à travers l’île presque impossibles. Les pompiers ont signalé 48 interventions dans la nuit de dimanche matin. L’île de 400 000 habitants a l’un des taux de vaccination les plus bas de France avec 33 %, contre 75 % sur l’ensemble du territoire.

À Pointe-à-Pitre, la plus grande zone urbaine de l’île, des affrontements ont fait trois blessés, dont une femme de 80 ans touchée par balle alors qu’elle se trouvait sur son balcon. Un pompier et un policier ont également été blessés et plusieurs magasins ont été pillés là-bas et dans d’autres villes. Un commissariat de Morne-à-l’Eau a été incendié.

DES PROTESTATIONS ÉCLATENT CONTRE LES LIMITES DE VIRUS EN AUTRICHE, ITALIE, CROATIE

Le préfet de Guadeloupe Alexandre Rochatte, qui a imposé un couvre-feu nocturne de 18 heures à 5 heures du matin, a indiqué dimanche que 38 personnes avaient été interpellées dans la nuit et a dénoncé les « groupes organisés cherchant désormais à semer le chaos ».

Emilie Guisbert, une habitante de Pointe-à-Pitre âgée de 47 ans, dormait chez elle dans l’immeuble appartenant à son père lorsqu’elle a été incendiée jeudi soir. Son amie l’a réveillée et elle a juste eu le temps de s’habiller et de sortir avec ses chiens, a-t-elle déclaré à l’Associated Press.

Emilie détient son passeport brûlé dans sa maison carbonisée à la suite d’émeutes à Pointe-à-Pitre, île de Guadeloupe, dimanche 21 novembre 2021. Les autorités françaises envoient des forces spéciales de police dans l’île caribéenne de Guadeloupe, un territoire français d’outre-mer, comme les manifestations contre les restrictions liées au COVID-19 ont dégénéré en émeutes. À Pointe-à-Pitre, la plus grande zone urbaine de l’île, des affrontements ont fait trois blessés, dont une femme de 80 ans qui a été touchée par une balle alors qu’elle se trouvait sur son balcon. Un pompier et un policier ont également été blessés et plusieurs magasins ont été pillés là-bas et dans d’autres villes. (AP Photo/Elodie Soupama)

« J’ai tout perdu. Tout. Je suis sortie avec mon téléphone portable et ce que je portais », a-t-elle déclaré, ajoutant que les effets personnels de ses parents, grands-parents et arrière-grands-parents se trouvaient dans la maison. « C’est 100 ans de mémoire d’une famille guadeloupéenne partie en fumée en 15 minutes. »

Elle a dit qu’elle n’avait pas encore reçu d’aide des autorités. « Nous sommes complètement livrés à nous-mêmes. Je ne sais pas qui nettoie (la maison). C’est nous, l’assurance, la mairie ? »

Les manifestations ont été appelées par les syndicats pour dénoncer le laissez-passer sanitaire COVID-19 de la France, qui est nécessaire pour accéder aux restaurants et cafés, aux lieux culturels, aux arènes sportives et aux voyages longue distance. Les manifestants protestaient également contre les vaccinations obligatoires en France pour les travailleurs de la santé. Ces derniers jours, ils ont élargi leurs revendications pour inclure une augmentation générale des salaires, des allocations de chômage plus élevées et l’embauche de plus d’enseignants.

LES ÉTATS-UNIS LIVRERONT PLUS DE 800 000 VACCINS CONTRE LE CORONAVIRUS AUX CARABES

Emilie montre comment elle s’est échappée de son domicile lors d’un incendie après des émeutes à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, le dimanche 21 novembre 2021. Les autorités françaises envoient des forces spéciales de police sur l’île caribéenne de Guadeloupe, un territoire français d’outre-mer, alors que les manifestations contre les restrictions liées au COVID-19 ont dégénéré en émeutes. À Pointe-à-Pitre, la plus grande zone urbaine de l’île, des affrontements ont fait trois blessés, dont une femme de 80 ans qui a été touchée par une balle alors qu’elle se trouvait sur son balcon. Un pompier et un policier ont également été blessés et plusieurs magasins ont été pillés là-bas et dans d’autres villes. (AP Photo/Elodie Soupama)

Gregory Agapé, 30 ans, qui vit également dans un quartier de Pointe-à-Pitre où des violences ont eu lieu à plusieurs reprises, a déclaré qu’il ne pouvait pas dormir la nuit.

« Nous sommes toujours bouleversés par les bruits, les détonations, toute l’agitation autour donc les nuits sont très compliquées, très courtes », a-t-il déclaré.

Agapé a déclaré qu’il avait des pensées contradictoires sur le mouvement de protestation COVID-19. « Je suis bien conscient des difficultés économiques, sociales, culturelles… mais c’est assez compliqué, car je pense que (les protestations) fragilisent encore plus la société guadeloupéenne. »

Jacques Bertili, 49 ans, habitant du Gosier, a déclaré : « Je ne suis ni contre ni pour le vaccin. Mais ce qui m’énerve, c’est le pillage. Parce qu’il faut travailler ».

Marylis Colzin, une infirmière protestant contre les vaccinations obligatoires en France pour les personnels de santé, pose à Pointe-à-Pitre, île de Guadeloupe, dimanche 21 novembre 2021. Les autorités françaises envoient des forces spéciales de police sur l’île caribéenne de Guadeloupe, un territoire d’outre-mer de France, alors que les protestations contre les restrictions liées au COVID-19 ont dégénéré en émeutes. À Pointe-à-Pitre, la plus grande zone urbaine de l’île, des affrontements ont fait trois blessés, dont une femme de 80 ans qui a été touchée par une balle alors qu’elle se trouvait sur son balcon. (AP Photo/Elodie Soupama)

Le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin a dénoncé les violences comme « inacceptables » dans une interview accordée dimanche au journal Le Parisien. Il a indiqué que 50 agents des forces spéciales de la police arrivaient dimanche en Guadeloupe, en plus des 200 autres policiers envoyés plus tôt.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Darmanin a déclaré à l’issue d’une réunion d’urgence samedi à Paris que « quelques coups de feu ont été tirés contre des policiers » en Guadeloupe. Il a également déclaré que les barrages routiers avaient créé une « situation très difficile pendant quelques heures » pendant laquelle les patients et les fournitures ne pouvaient pas atteindre les hôpitaux.

Rochatte a déclaré que certaines installations électriques à proximité des barrages avaient été endommagées, ce qui a causé des pannes de courant, et a exhorté les gens à ne pas s’approcher de câbles électriques tombés en panne.

Des débris laissés par des manifestants bloquent une rue du Gosier, île de Guadeloupe, dimanche 21 novembre 2021. Les autorités françaises ont envoyé des forces spéciales de police sur l’île caribéenne de Guadeloupe, un territoire français d’outre-mer, alors que des manifestations contre les restrictions du COVID-19 éclataient en émeutes et pillages pour le troisième jour consécutif. Dimanche, de nombreux barrages routiers par des manifestants ont rendu les déplacements à travers l’île presque impossibles. (AP Photo/Elodie Soupama)