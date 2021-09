“J’ai traité Ansu Fati comme un fils”

01/09/2021

Le à 07:00 CEST

Jordi Gil – Madrid (Envoyé spécial)

Comment avez-vous vécu l’appel de l’équipe espagnole ?

Ce fut une surprise pour moi et tout le monde. Je connaissais mieux le sub’21 et à la fin de la formation, mon délégué m’a dit que j’étais appelé. Je pensais que c’était pour le sub’21 et c’était pour l’absolu. Ce fut un immense bonheur.

Comment avez-vous réagi ?

Avec un rire, à la fin, c’est un rêve d’être dans un appel absolu.

Cet appel compense-t-il l’impossibilité d’aller aux Jeux ?

Le thème des Jeux était compliqué car j’avais une compétition importante avec mon club et au final je n’ai pas pu aider mes coéquipiers, mais ils ont fait de superbes JO.

Vous avez marqué 41 buts dans les catégories inférieures, est-ce la principale garantie d’être ici ?

Chaque fois que je suis venu en équipe nationale, j’ai donné le meilleur de moi-même et cela a été quelques années formidables. Surtout, les années de la génération 2000 avec lesquelles nous avons remporté le championnat d’Europe des moins de 17 ans, également le championnat des moins de 19 ans et nous étions vice-champions mondiaux. Ce furent de belles années et, comme l’a dit Luis Enrique, ils l’ont aussi remarqué.

“Morata fait un excellent travail que vous ne verrez peut-être pas”

Comprenez-vous qu’il y a une pression excessive sur les attaquants espagnols ? Le cas de Morata à l’Eurocup peut être un exemple & mldr;

Finalement ça arrive partout. Si un attaquant ne marque pas de buts, les gens se plaignent. Álvaro, au-delà des objectifs, fait un excellent travail que les gens ne voient peut-être pas. Qui fait partie de l’équipe, l’entraîneur et ceux d’entre nous sur le terrain le voient. Il a fait une Eurocup spectaculaire.

Vous considérez-vous comme un attaquant atypique pour être plus associatif, tomber sur l’aile… ?

J’ai toujours dit que je suis un ‘9’ que j’aime sortir de cette position, que j’aime combiner, lier le jeu avec les milieux de terrain et les centraux. C’est ce que j’ai toujours fait. En plus de marquer des buts, j’aime aider et créer un jeu.

Vos vertus mises en avant par Luis Enrique & mldr;

Oui, il avait remarqué mes mouvements, décochez & mldr; est l’une de mes vertus et j’espère continuer de même.

“Ils m’ont toujours comparé à Benzema”

Votre style serait-il comparable à celui de Benzema ?

Ils m’ont toujours comparé à lui, ils me le disent depuis tout petit et je le remarque

Est-ce que votre référence avant?

J’ai toujours eu une référence à David Villa, depuis que je suis petit, quand Benzema et Lewandowski sont apparus je les ai aussi remarqués et quand j’étais au Barça j’ai beaucoup appris de Luis Suárez. C’est un attaquant différent de ceux que j’ai mentionnés, mais il a ce nez qui marque dont j’ai essayé d’apprendre.

Votre départ du FC_Barcelona a-t-il changé votre vie ?

C’est une étape ce jour-là car je jouais pour le Barça B et je n’avais aucune chance en haut. Entre ma famille et moi, nous avons décidé de sortir. C’était une décision positive parce que je me débrouille bien à Braga. J’ai très bien commencé et je suis heureux et super dans ce grand club.

A-t-il été difficile de trancher ?

Ça a coûté car j’étais au Barça depuis presque huit ans et c’est un club que j’ai toujours défendu et aimé. Cela m’a coûté pour cela. J’ai passé de très bonnes années au Barça et à La Masia, qui m’ont tellement donné.

“J’espère avoir joué un jour avec Ansu en équipe nationale”

Vous avez vécu avec Ansu Fati, êtes-vous toujours en contact avec lui ? Comment le voyez-vous maintenant que vous êtes de retour après votre blessure ?

J’ai eu la chance d’être à La Masia dans la même pièce que lui. J’ai toujours dit que j’étais comme son père, j’ai deux ans de plus que lui et je le traitais comme un fils. Il lui a donné ses collejitas et des choses, que le plus grand fait avec le petit, les blagues typiques & mldr; Ce furent de très belles années et je suis heureux de le revoir et qu’il donnera beaucoup au Barça, c’est sûr.

Vous rêvez d’un attaquant espagnol avec Abel et Ansu ?

Je souhaite que cela arrive. Ce serait bien pour lui, pour moi et j’espère que ce serait bien pour l’équipe nationale.

Quelles références avez-vous des derniers représentants de La Masia qui sont montés au Barça B, Nico et Gavi ?

Avec Nico, je ne me souviens pas si nous nous sommes peut-être déjà entraînés ensemble au Barça B et avec Gavi, j’ai coïncidé à La Masia. Cela lui a pris quatre ans, mais nous étions d’accord. Il était l’un des petits et les plus grands le traitaient aussi comme un fils.

Gavi était-il déjà spécial ?

Oui, vous pouviez voir beaucoup de qualité. Il venait du Betis et quand il a signé, Juan Miranda, qui est un bon ami à moi, m’a dit qu’il était un joueur avec beaucoup de qualité et un avenir.

Avez-vous beaucoup réfléchi aux raisons pour lesquelles Valverde ne vous a pas donné confiance?

C’était sa décision. J’ai travaillé à cent pour cent pour avoir des opportunités. Je l’ai eu contre Getafe au Camp Nou, mais on ne m’a pas donné de continuité. C’était l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai décidé de sortir en janvier.

Tu étais ambitieux, tu as décidé de sortir et de jouer, maintenant beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi Riqui Puig ne fait pas la même chose.

Chacun est différent. J’ai choisi cette option parce que je pensais que c’était la meilleure, sortir et me montrer au monde dans un club comme le Sporting de Braga qui se bat dans des compétitions européennes et affronte les meilleures équipes du Portugal. Riqui, s’il pense que la meilleure chose pour lui est de rester au Barça, c’est sa décision.